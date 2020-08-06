Suudi Arabistan'ın Newcastle United'ı alma girişiminin ardından Af Örgütü'nden İngiltere Premier Lig'e çağrı: İnsan hakları ihlali kayıtları da incelensin

T24 Dış Haberler

Uluslararası Af Örgütü, İngiltere Premier Lig'de kulüp sahipleri ve direktörlerinin inceleme sürecinde kişilerin insan hakları ihlali kayıtlarının yeterince incelenmediğini belirtti. Af Örgütü, Premier Lig Başkanı Richard Masters'a kulüp yöneticileri ve sahiplerinin inceleme süreciyle ilgili güncelleme yapmasını öneren bir mektup gönderdi.

Af Örgütü'nün İngiltere Premier Lig'e yaptığı çağrı, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu liderliğindeki bir konsorsiyumun Newcastle United'ı satın alma girişimi üzerine geldi. İngiltere Premier Lig'de bir kişinin kulüp sahibi olması ya da yönetmesi için yapılan incelemede, kişinin cinsel suçtan sabıkası olup olmadığının incelendiği ancak işkence, kölelik, insan ticareti ve savaş suçlarına dair maddeler olmadığı belirtildi.

Af Örgütü'nün yaptığı yeni öneride Premier Lig Yönetim Kurulu'na bir kişinin kulüp sahibi ya da yöneticisi olmadan önce, ligin ayrımcılık karşıtı politikasına ters düşecek herhangi bir kaydı ya da uluslararası insan hakları hukuku ihlali suçlamasıyla karşı karşıya olup olmadığının incelenmesi gerektiği yer aldı.

Uluslararası Af Örgütünün İngiltere Direktörü Kate Allen, Nisan ayında Premier Lig Başkanı Richard Masters'a bir mektup yazarak, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu liderliğindeki bir konsorsiyumun Newcastle United'ı satın almasının engellenmesi istemişti. Suudi fonunun neden bir İngiliz kulübü satın almak istediğine ciddi bir şekilde bakılması gerektiği belirtilen mektupta, "Premier Lig, uluslararası hukuka aykırı ve Premier Lig ile küresel futbol değerleriyle çelişen son derece ahlak dışı eylemleri örtbas etmek için Premier Lig futbolunun ihtişamını ve prestijini kullanmak isteyenlerin oyuncağı olma riski ile karşı karşıya." ifadesi yer almıştı.