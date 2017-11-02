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Yaşam
Deutsche Welle

New York'ta tartışmalı dans yasağı kalkıyor

New York, barlarda dans edilmesini yasaklayan tartışmalı yasayı resmen yürürlükten kaldırmaya hazırlanıyor.

02 Kasım 2017 03:40

Hareketli gece hayatıyla ünlü New York'ta ''kabare lisansı'' olmayan barlarda dans edilmesini yasaklayan 91 yıllık yasa kalkıyor.

1926 yılında yürürlüğe giren yasa ile söz konusu lisans bulunmayan barlarda dans edilmesi yasaklanmıştı. Birçok bar yasağa uymasa da her daim bir polis baskını riskiyle karşı karşıya olan işletme sahipleri yasaktan duydukları huzursuzluğu sık sık dile getiriyordu.

Şehirdeki 25 bin işletmeden kabare lisansına sahip olan mekân sayısı 100'ün altındaydı.

Yasağa karşı çıkanlar yasanın 1920'lerde New York'un Harlem bölgesindeki caz kulüplerini denetleme amaçlı, ırkçı bir motivasyonla düzenlendiğini ve adil olmayan bir biçimde yıllarca uygulandığını savunuyor. ''Latin, siyah ya da LGBTQ camiasından bir bireyseniz bu yasadan muzdarip oldunuz demektir'' ifadelerini kullanan New York Belediye Meclisi üyesi Rafael Espinal, bu tarihi yanlışın düzeltilmesinin zamanının geldiğini söyledi.

New York için tarihi adım

İnsan hakları avukatı Norman Siegel 2005 yılında New York şehir mahkemesinde yasağın kaldırılması için bir girişimde bulunmuş, ancak bu girişimi sonuçsuz kalmıştı. Yasağın kaldırılacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Siegel, ‘'New York dünyanın dans başkenti olmalı. Bugün doğru yönde dev bir adım atıldı'' ifadelerini kullandı.

New York Belediye Meclisi'nde yapılan oylamada, yasağın kaldırılması lehinde çıkan 41 oya karşılık sadece 1 'hayır' oyu çıktı. Alınan karar, yasağa karşı olduğunu ifade eden New York Belediye Başkanı Bill de Blasio'nun onayına sunulacak. De Blasio'nun imzasının ardından yasağın 30 gün içinde kaldırılması bekleniyor.

©Deutsche Welle Türkçe

AP / SÖ/CÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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