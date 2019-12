New York'ta 'Sarı Zeybek' rüzgarı

Kurtuluş Savaşından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına kadar süren mücadele dönemini danslarla anlatan "Sarı Zeybek" gösterisi, New York'ta Broadway'de ilk kez sahnelendi.



Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu (TADF) tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde New York'ta "Manhattan Center" tiyatrosunda düzenlenen etkinlikte, Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Türk Halk Oyunları Bölümü, "Sarı Zeybek" dans tiyatrosunu sergiledi. Programa, başta New York'takiler olmak üzere, ABD'de yaşayan Türk toplumu çok büyük ilgi gösterdi.



Büyük katılımın olduğu programın başında "hoş geldiniz" konuşması yapan TADF Başkanı Kaya Boztepe, Atatürk'ün çok büyük bir lider olduğunu, tüm yaptıklarının, ilke ve söylemlerinin hem bugünün Türkiye'sine, hem de diğer ülkelere esin kaynağı olduğunu söyledi.



"Sarı Zeybek" gösterisinin 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a "tam bağımsızlık, özgürlük ve adalet" için çıkmasıyla başladığına işaret eden Boztepe, Atatürk ve silah arkadaşlarının inanılmaz mücadeleyle bir devleti yoktan var ettiklerini söyledi. Boztepe, ABD'de yaşayan Türklerin de Atatürk ilkeleri çerçevesinde birlik ve dayanışma içinde olmaları gerektiğini belirtti.



Türkiye'nin New York Başkonsolosu Mehmet Samsar da yaptığı konuşmada, bu gösteriyi New York'a getiren TADF Başkanı Boztepe, Ege Üniversitesi, İzmir Konak Belediye Başkanı Hakan Tartan ve tüm sponsorlara teşekkür etti. Samsar, 1919'da Atatürk'ün Samsun'a çıkarak ulusun bağımsızlık ateşini yaktığını ve daha sonra Türkiye Cumhuriyetini kurduğunu söyledi.



Samsar, "Ben bugün bu eseri seyrettiğimde, bir kere daha ulusların en yücesi Türk ulusunun bir ferdi olduğum için kendimle gurur duydum. Ne mutlu Türküm diyene" ifadesini kullandı.



İzmir Konak Belediye Başkanı Hakan Tartan da Cumhuriyet'e bağlılık, özgürlük ve Ulu Önder Atatürk'ün sevgilerini Türkiye'den New York'taki Türklere getirdiklerini söyledi.



Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Türk Halk Oyunları Bölümü Başkanı Prof. Dr. Gürbüz Aktaş da yaptığı konuşmada, üniversite ve bölümleri adına gösterilerini izlemeye gelenlere teşekkürlerini sundu ve Sarı Zeybek projesinin okullarının, Ege Üniversitesinin ve bir anlamda da İzmir'in bir sembolü olduğunu ve bu gösteriyi hem Türkiye'nin her yerinde, hem de New York'tan sonra Türklerin yaşadıkları diğer ülkelerde sahnelemeye devam edeceklerini söyledi.



Gösteri epik bir anlatımla sahnelendi



Pek çok ödülü bulunan "Sarı Zeybek" gösterisinde, ilk yarıda Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı, Mustafa Kemal Atatürk ve daha sonra Cumhuriyet'in kurulması, epik ve yer yer duygusal bir anlatımla sahnelendi.



Çanakkale Savaşının anlatıldığı ve Çanakkale türküsünün söylendiği anlarda gözyaşlarını tutamayan izleyiciler, tüm gösteri boyunca dansçıları coşkuyla alkışladı. Gösteride Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıran bir dansçının Cumhuriyet'in kuruluşunun ardından verilen bir davette "Zeybek" oynaması ve "Onuncu Yıl Marşı" da izleyenlerden çok büyük alkış aldı.



Dans gösterisinin ikinci kısmında ise başta Zeybek olmak üzere Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden Köçek, Çobanın Sevdası ve Çiftetelli ile Tokat, Bursa, Bitlis, Karadeniz yöre oyunları oynandı. İzleyenler, son derece renkli halk danslarına alkışlarla tempo tuttu. Dansçıların her yöreye uygun giydikleri kıyafetler de özellikle ilgi çekti.



Halk müziği grubunun eşlik ettiği programda, çeşitli türküler de seslendirildi.



Programı Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ertuğrul Apakan da izledi. Gecede programa sponsor olan kişi ve kurumlara da tek tek plaket takdim edildi. TADF Başkanı Kaya Boztepe, gösterinin sonunda yaptığı açıklamada, programı izlemeye bu kadar çok insanın gelmesini büyük moral ve motivasyon olarak değerlendirdi ve "Manhattan Center" salonunun gösteriyi izlemeye gelenlerle tam dolduğunu söyledi.



Boztepe, vermek istedikleri mesajın, laik Türkiye ve Atatürk ilkeleri doğrultusunda ABD'de yaşayan Türklerin bir araya gelmeleri ve örgütlenmeleri olduğunu belirterek, New York'un Grand Central tren garında bu hafta düzenleyecekleri etkinliklerle de Türkiye'nin modern ve laik yüzünü Amerikalılara en güzel şekilde tanıtacaklarını söyledi.