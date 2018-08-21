T24 LogoT24 Logo
Yaşam

New York'ta metro seferlerine 'kaçak keçi' engeli

Mezbahadan kaçan keçiler metro seferlerini aksattı

21 Ağustos 2018 16:21

ABD'nin New York kentinde, raylara çıkan iki keçi bir hatta metro seferlerin durmasına neden oldu. Bir mezbahadan kaçtıkları sanılan keçiler hayvan aktivisti Amerikalı komedyen Jon Stewart ve eşi Tracey'nin yardımıyla kurtarıldı. Keçiler hayvan barınağına yerleştirildi.

Sabah saatlerinde Brooklyn semtindeki raylarda görülen iki keçi, N hattındaki seferlerin kısa bir süreliğine durmasına yol açtı.

New York metrosunu işleten Metropolitan Ulaşım Kurumu (MTA) keçilerin Fort Hamilton ve New Utrehct duraklarının arasında görülmesinin ardından polis ve Hayvan Kontrol Kurumu'nun arandığını açıkladı. Polis ve metro görevlileri, Stewart çifti tarafından kurtarılan hayvanları iğneyle uyuttu.

ETİKETLER

abdnew yorkkeçimetromezbahakaçaksefer
","articleSection":"Yaşam","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2018-08-21T16:21:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/new-yorkta-metro-seferlerine-kacak-keci-engeli,683432","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/new-yorkta-metro-seferlerine-kacak-keci-engeli,683432"}]
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24