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Bilim / Teknoloji
BBC Türkçe

New York'ta cinsel suçlulara Pokemon Go yasağı

ABD'nin New York eyaletinde kefaletle serbest bırakılan cinsel suçluların, kefaletle serbest kaldıklarında Pokemon Go oynamaları yasaklanacak.

02 Ağustos 2016 04:31

ABD'nin New York eyaletinde kefaletle serbest bırakılan cinsel suçluların, kefaletle serbest kaldıklarında Pokemon Go oynamaları yasaklanacak.

Oyun yasağı şimdilik yaklaşık üç bin kişiyi ve gelecekteki suçluları kapsayacak.

Kararın gerçek dünyada Pokemon avlamaya çalışan çocukları korumak için alındığı belirtiliyor.

New York Valisi Andrew Cuomo yeni teknolojilerin, tehlikeli cinsel saldırganlar için yeni yöntemler olmaması gerektiğini söyledi.

Yasa teklifinde hapisten kefaletle çıkan tüm cinsel suçluların oyunu oynamasının yasaklanması öngörülüyor.

Eyalet yasasına göre bu tür suçluların ev adreslerini ve internette kullandıkları isimleri bildirmesi ve halkın erişimine açık cinsel suçlular listesine kaydolması gerekiyor.

Vali Cuomo'nın oyunun yapımcısı Niantic şirketine bir mektup yollayarak, cinsel suçlardan mahkum olanların oyunu oynamasının engellenmesini istedi.

Cuomo'nun şirkete oyunu oynayanların isimlerinin cinsel suçlular listesiyle karşılaştırılmasını önerdiği belirtiliyor.

Senatör Jeff Klein da Pokemonların cinsel suçluların evlerinin 30 metreye kadar yakınında belirmemesini istedi.

Niantic'in internet sitesinde oyuncuların 13 yaşından küçük olmaması ve "ilgili yasalarla hizmeti kullanmasının yasak olmaması" isteniyor.

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