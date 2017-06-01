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Sağlık

New York’lu kadınlar regl ağrısı için tıbbi esrar kullanabilecek

“Kadınları ilgilendiren bazı konular eksik bırakıldı”

01 Haziran 2017 22:08

New York’ta regl ağrıları nedeniyle kimi zaman günlük yaşantısını sürdüremez hale gelen kadınların tıbbi esrar kullanabilmesi için ilk adım atıldı.

Sputnik’te yer alan habere göre, ABD’nin New York eyaleti, ‘ağrılı menstrüasyonu’ tıbbi esrar kullanılabilecek hastalıklar listesine eklemek için harekete geçti.

New York Eyalet Meclisi’nin alt kanadında iki ‘Hayır’ oyuna karşı, 21 ‘Evet’ oyu ile kabul edilen yasa, New York Senatosu ve New York Eyalet Valisi Andrew Cuomo tarafından da onaylanırsa yasalaşacak. Böylece ağrılı menstrüasyon, epilepsi, iltihabi bağırsak hastalığı, Parkinson, MS ve kronik ağrı gibi hastaların, tıbbi amaçla yasal olarak esrar almalarına olanak tanıyan kart taşımasına izin verilen hastalıklar listesine girecek.

Tasarıda imzası olan Demokrat siyasetçi Linda Rosenthal, erkeklerin kadınlara ilişkin konulardaki karar alma mekanizmalarındaki ağırlığa tepki gösterdi ve “Kadınları ilgilendiren bazı konular eksik bırakıldı” dedi.

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