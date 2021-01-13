New York, Trump ile kontratlarını iptal ediyor

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, Trump Organization ile olan iki buz pisti, Central Park karosel döşemesi ve Bronx'taki Trump Golf sahasının kontratlarının iptal edileceğini duyurdu.

Başkan Bill de Blasio, kontratların iptal edilme sebebi olarak ise ABD'de Temsilciler Meclisi ve Senato'nun yer aldığı Kapitol binasındaki isyanı gösterdi.

De Blasio ilişkilerin bitirildiğini çünkü Trump'ın şiddeti körüklediğini belirterek, "ABD hükümetine karşı bir isyanı körüklemek açıkça suç teşkil ediyor. New York Şehri'nin bundan sonra Trump Organizations ile hiçbir ilişkisi olmayacaktır" dedi.

Deutsche Bank ve Signature Bank da daha önce yaptığı bir açıklamada Trump ile olan iş ilişkilerini bitirdiklerini açıklamıştı.

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