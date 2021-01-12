Deutsche Bank, Kapitol baskının ardından Trump ve şirketleriyle iş yapmamaya karar verdi

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Donald Trump'ın uzun süredir çalıştığı Deutsche Bank ve Signature Bank, ABD'de beş kişinin hayatını kaybettiği Kapitol baskının ardından Trump ve şirketleriyle çalışmayı bırakacağını açıkladı.

Bloomberg'de yer alan habere göre, Deutsche Bank'tan ismini vermeyen kaynaklar bankanın bundan sonra Donald Trump ve şirketleriyle iş yapmayacağını söyledi. Trump'ın Frankfurt merkezli bankaya 300 milyon dolardan fazla borcu bulunuyor.

Deutsche Bank ABD Sorumlusu Christiana Riley, Trump destekçilerinin Kapitol binasına baskın yapmasının ardından Linkedln hesabından şu ifadeleri paylaşmıştı: "Dün ABD ve demokrasimiz için karanlık bir gündü. Halkın iradesinin gerçekleşmesi ve barışçıl bir görev tesliminin yapılması için çalışanlarla ve Anayasa'yla gurur duyuyoruz"

Deutsche Bank, Trump’ın oğulları tarafından yönetilen Trump Organization grup şirketine yaklaşık 340 milyon dolar ile kredi veren en önemli banka konumunda.

Signature Bank da bağlantıyı kesti

Trump'In 5.3 milyon dolarının bulunduğu bilinen New York merkezli Signature Bank'tan iki kaynak da iki kişisel hesabın kapatılacağını açıkladı. Banka sözcüsü, Trump'ın 20 Ocak'ta görevi resmen sonlanmadan önce ayrılması gerektiği düşüncesini de paylaştı. Banka tarafından yapılan açıklamada "Ülkemiz ve Amerika halkının çıkarı için en doğru olanın ABD Başkanı'nın istifa etmesi olduğunu düşünüyoruz" ifadeleri yer aldı.

Signature Bank, Donald Trump ve çevresinden Ivanka Trump, Jared Kushner ve Michael Cohen gibi isimlerle çalışıyordu.