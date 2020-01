New York Times'ın efsanevi yayıncısı öldü

New York Times gazetesinin efsanevi yayıncısı Arthur Ochs Sulzberger 86 yaşında hayata veda etti.



Basın özgürlüğü ve bağımsız gazetecilik için verdiği mücadele ile 20. yüzyıla damgasını vuran, New York Times gazetesini ABD'nin en etkili ve en çok satan gazetelerinden biri haline getiren Sulzberger'in ailesi, uzun süredir rahatsız olan yayıncının New York'taki evinde öldüğünü açıkladı.

Şu an gazetenin başında bulunan oğlu Arthur Ochs Sulzberger Jr. babasının basın özgürlüğü için yılmadan verdiği mücadelenin hükümet sansürü ve basını sindirme politikalarına son verdiğini söyledi.

New York Times'a muhabir olarak katılan, daha sonra dedesinin ve babasının yerine yayıncı olan Arthur Ochs Sulzberger'in 30 yıllık görev süresinde New York Times, 31 Pulitzer ödülü kazanmıştı.

1896'da Times'ı devralan Adolph S. Ochs'un torunu olan Sulzberger, 1963 yılında 714 bin tiraja sahip New York Times'ın başkanı olmuş ve 1992'de emekli olana kadar gazetenin tirajını 1,1 milyona yükseltmişti. Sulzberger'in döneminde gazetenin yıllık geliri, 100 milyon dolardan 1,7 milyar dolara çıkmıştı.

Sulzberger, gazeteyi ABD'nin tüm kentlerinde satışa sunarak, yaşam, bilim ve hafta sonu bölümleri ekleyerek dünyadaki gazetelere örnek olmuştu.

Sadece ekonomik bağımsızlığa sahip gazetelerin güçlü ve özgür olabileceğine dikkati çeken Sulzberger, 1971 yılında ABD Başkanı Nixon döneminde Vietnam savaşı ile ilgili Pentagon belgelerini yayımlamak için büyük mücadele vermişti.

Sulzberger, 1990'lı yıllarda tıpkı kendisi gibi gazeteciliğe muhabirlikten başlayan oğluna New York Times'ın başkanlığını devretmişti.