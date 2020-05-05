New York Times: Vaşington, ABD'de Koronavirüs kaynaklı günlük ölü sayısının 1 Haziran'da neredeyse iki katına çıkacağını öngörüyor

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ABD Başkanı Donald Trump eyalet yönetimlerine hayatı normalleştirmeye başlamaları için baskı yaparken, kendi hükûmeti gelecek haftalarda yeni tip Koronavirüs'e bağlı ölü sayısının kademeli olarak artış göstereceğini öngörüyor.

New York Times gazetesininin ulaştığı bir dahili belgeye göre ABD'de 1 Haziran'da Koronavirüs'e bağlı günlük ölüm sayısı bugünkü ortalama olan bin 750'nin yüzde 70 oranda üzerine çıkarak 3 bine çıkacak.

Federal Acil Durum Ajansı tarafından oluşturulan modele göre bugünlerde günde ortalama 25 bin yeni vaka tespit edilirken, ay sonunda bu rakam 200 bine çıkacak.

Hükûmet kendi içinde rakamlarda artış beklerken, Beyaz Saray'ın sık sık kaynak gösterdiği Washington Üniversitesi de modelini değiştirdi. Üniversitenin yeni tahminine göre ABD'de Ağustos başına kadar 135 bin Covid-19 kaynaklı ölüm yaşanacak. Daha önceki modelleme, 4 Ağustos'a kadar 60 bin 308 ölüm yaşanacağını öngörüyordu. Üniversitenin modellemeyi yapan enstitüsü, artış beklemelerinin nedeninin 11 Mayıs itibariyle 31 eyalette sosyal mesafe uygulamasının gevşetilecek olması olduğunu ifade etti.

Tahminler, uzmanların ekonominin erken açılması durumunda ABD'de salgının kötüleşebileceği konusundaki endişelerini gözler önüne serdi.

ABD'de şu ana kadar 1.21 milyon yeni tip Koronavirüs vakası tespit edildi ve 69 bin 680 kişi hayatın kaybetti.