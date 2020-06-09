New York Times uzmanlara nasıl normalleşeceklerini sordu: Çoğu en az bir yıl maske çıkarmayacak, kalabalık etkinliklere gitmeyecek

New York Times gazetesi, pek çok ülke yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında normalleşme yoluna girerken 511 epidemiyoloji uzmanına kendi hayatlarında bazı günlük aktiviteleri ne zaman yeniden yapmaya başlayacaklarını sordu. Uçağa binmek, konsere gitmek, acil olmayan bir iş için doktora gitmek gibi aktivitelerin yer aldığı anket, epidemiyoloji uzmanlarının yapmak en az 1 yıl daha bekleyeceği aktiviteler olduğunu ortaya çıkardı.

New York Times, 511 epidemiyologa Covid-19 salgınında aşı ya da etkili bir tedavi bulunana kadar yaşanacak "yeni normal" sürecinde 20 aktivite sunarak bunları ne zaman yapmaya başlayacaklarını sordu.

Kamuoyu için bir yönlendirme niteliği taşımayan yanıtlar, epidemiyoloji uzmanlarının özel hayatlarında almaya devam edeceği önlemler ve yavaş yavaş yeniden hayatlarına sokacakları aktiviteleri ortaya koydu. Araştırmanın sonucunda epidemiyoloji uzmanlarının açık alanda küçük gruplarla yapılan aktivitelerin kapalı alanlardan daha güvenli olduğuna dair hemfikir oldukları ortaya çıktı.

Bu yaz yapacakları aktiviteler

Ankete göre, epidemiyologların yüzde 64'ü bu yaz içinde postaları önlem almadan alabileceğini düşünüyor. Bu yaz içinde yeniden yapılabileceği çoğunlukla düşünülen aktiviteler arasında acil olmayan bir durum için doktora gitmek, arabalı yolculukla kısa seyahatler yapmak ve kuaför ya da berbere gitmek yer alıyor.

Epidemiyologların çoğunluk olarak bu yıl içinde zamanla hayatlarına sokmayı planladıkları aktiviteler ise, az kişinin olduğu bir yemeğe katılmak, açık havada piknik yapmak, çocukları okula yollamak, ofiste çalışmak, toplu taşıma kullanmak, yaşlıları ziyaret etmek, uçağa binmek, restorana gitmek, spor salonuna gitmek oldu.

"En az bir yıl beklerim" denilen aktiviteler

New York Times'ın sunduğu 20 aktivite arasında epidemiyologların yapmak için çoğunlukla bir yıl beklemeyi öngördüğü aktiviteler ise şöyle sıralandı:

-Düğün ya da cenazeye katılmak

-Arkadaşlara sarılmak ve el sıkmak

-Az tanıdığı biriyle dışarı çıkmak

-Kilise gibi dini ibadetlere katılmak

-Maske takmayı bırakmak

-Konser, spor müsabakası ya da tiyatroya gitmek

Epidemiyologlar Covid-19 salgını sürerken bir aktiviteyi yapmadan önce yaşadıkları bölgedeki verilere bakacaklarını, insanların maske takıp takmadığını, sosyal mesafeye uyup uymadığını inceleyeceklerini söyledi.