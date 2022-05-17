New York Times'tan çifte standart: Renaud 'öldürüldü', Şirin 'öldü'

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ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times'ın Ukrayna'da Rus askerleri tarafından öldürülen ABD'li gazeteci Brent Renaud ile İsrail'in Cenin Mülteci Kampı'nda düzenlediği operasyonda öldürdüğü Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile'nin ölüm haberlerinin başlıklarını farklı kelimelendirmesi dikkat çekti.

New York Times, 13 Mart 2022'de Renaud'un ölümüyle ilgili habere, ''Amerikalı gazeteci Brent Renaud, Ukrayna'da öldürüldü'' başlığını attı. Aynı gazete, 11 Mayıs'ta öldürülen Akile için, ''Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile 51 yaşında öldü'' başlığını attı.

Gazetenin Akile ile ilgili başlığı sosyal medyada çok tepki çekti. Birçok kullanıcı, Akile'nin gazetecilik görevini yaparken İsrail güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğüne dikkat çekerek, ''öldü'' ifadesinin yetersiz olduğunu savundu.