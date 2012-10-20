Orhan Pamuk'un 'Sessiz Ev'i New York Times'da

ABD'de yayımlanan New York Times, Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'un İngilizce'ye çevirilen "Sessiz Ev" isimli kitabına bir sayfa yer verdi.

ABD'li roman yazarı Francine Prose, "Dertli Vatan" başlıklı yazısında, Pamuk'un 1983 yılında yazmış olduğu "Sessiz Ev" kitabından "büyük zevk veren bir okuma deneyimi" diye bahsetti.

Kitap hakkındaki yazısında kitabın, bastırılmış ve öfkeli ihtiyar kahramanlarının sesleri ve tozlu hüznü yanında genç kahramanlarının sarsıcı hareketliliğine dikkati çeken Prose, sivri dilli ve esprili konuşmalara karşın romanın korkutucu gotik özelliklerinden, yoğunluğundan ve tuhaflığından taviz verilmeden zamanla okurun çevresindeki oksijeni azaltarak yoğunlaştığını ifade etti.

Prose, “tarih, din, hafıza, sınıf ve politika ile ilgili fikirlerle yoğrulmuş bir kitap” olarak tanımladığı “Sessiz Ev”deki karakterlerle ilgili de “Günümüzde ve geçmişte, tarihin sayfalarında ve günlük gerçeklikte, sınırsız ve daralmış zihinlerin dünyalarında aynı anda yaşayan bu ilginç aile ve komşularıyla tanışmak için Türkiye'nin bu kıyı kasabasına gitmek beni çok mutlu ederdi” ifadesini kullandı.

Kitabın çevirmeni Robert Finn'in çeviri dilinin zarif ve yumuşak olduğunu belirten Prose, çevirmenin okuyucuya dil farklılığını hissettirmeden, özenli kelime ve söz dizinleri seçerek, seslerin ayrımını fark ettiren bir okuma deneyimi yaşattığını kaydetti.

İstanbul yakınlarındaki Cennethisar kasabasındaki evlerinde 3 farklı karaktere sahip olan torununun babannelerini ziyaret etmesini anlatan Orhan Pamuk'u ikinci romanı "Sessiz Ev",bir çok dile çevrildi ve ödüller kazandı.