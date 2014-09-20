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New York Times: CIA'in Reyhanlı'da bürosu var

New York Times gazetesi, 'CIA'in Reyhanlı'da bir ofisinin bulunduğunu ve burada IŞİD'e karşı savaşmaları için Suriyeli muhaliflere para ve cephane desteği sağlandığını' iddia etti

20 Eylül 2014 14:08

Amerikan New York Times gazetesi, Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı’nın (CIA) Türkiye’de gizli bürosu olduğunu iddia etti. Gazetenin Reyhanlı mahreçli haberinde, “Burada, Suriye sınırına yakın gizli bir büroda, ABD’nin istihbarat ajanları ve müttefikleri, aşırılıkçı İslam Devleti (IŞİD) ile uluslararası savaşta kara kuvveti olarak görev yapmak üzere etkin hale geleceğini umdukları Suriyeli muhalifler için zemin çalışmaları yapıyor” denildi.

Haberde, gizli büro diye nitelenen “Askeri Operasyonlar Komutanlığı”nın, “İslamcı gruplara fon akışını yavaşlattığı, ‘denetimden geçen’ binlerce ılımlı muhalife maaş ödediği ve cephane verdiği” belirtildi.

Gazeteye göre, programdan yararlanan muhalifler bile, güçlü mali destek bulan ve iyi silahlanmış IŞİD’e meydan okuyabilecek bir güç oluşturmanın “çok büyük bir destek” gerektireceğini, IŞİD’le savaşabilecek durumda olmadıklarını kabul ediyorlar. Haberde, “ılımlı isyancıların önceliğinin hâlâ Beşşar Esad rejimiyle mücadele olduğuna, bu nedenle ABD’li destekçileriyle ters düştükleri” öne sürüldü.

Gazeteye konuşan ve “Askeri Operasyonlar Komutanlığı”ndan silah ve maaş aldığı belirtilen Hazm örgütü lideri Hamza el Şimali’nin, “Uluslararası toplumun önceliği IŞİD ile mücadele ise, Esad’ı devirmek de bizim başlıca hedefimiz olmaya devam ediyor” ifadeleri yer aldı.

Gazetenin muhalif komutanlara dayandırdığı bilgilere göre, CIA tarafından denetlenen Türkiye ve Ürdün’deki mevcut “örtülü” program, Suriye’de mücadele eden yüzlerce örgüt arasından “denetimden geçerek” elenmiş az sayıda gruba odaklanıyor ve gruplara yardım sağlanıyor.

Haberde daha sonra, “Süreç, birkaç ülkeden istihbarat görevlileri tarafından yürütülüyor. ABD genel rehberlik sağlarken, Türkiye sınırı yönetiyor ve Suudi Arabistan gibi Körfez ülkeleri paranın çoğunu veriyor” denilerek, eskiden kaçakçılar ve savaşçıların Suriye sınırında serbestçe hareket etmelerine izin veren Türkiye’nin artık göz açtırmadığı ve bazı gruplara fon sağlayanların Suriye’ye girmesinin zorlaştığı kaydedildi.

Muhalif grupları destekleyen hükümetlerden gelen yardımların çoğunun artık “Askeri Operasyonlar Komutanlığı” üzerinden dağıtıldığını da yazan gazete, yardımlardan yararlanan grupların, alınan önlemler sonucu artık para bulmakta büyük zorluklarla karşılaşan örgütlerden militan çektiklerini belirtti. ABD Genelkurmay Başkanı General Martin Dempsey’in geçen salı günü Senato’ya bilgi verirken açıkladığı yeni Suriye stratejisinin, Türkiye ve Ürdün’deki mevcut “örtülü” programın aksine Savunma Bakanlığı (Pentagon) gözetiminde uygulanacağı kaydedildi.

Yeni strateji 5 bin Suriyeli muhalifin eğitilip silahlandırılmasını öngörüyor. CIA’nın tahminlerine göre IŞİD’in Irak ve Suriye’de 20-30 bin savaşçısı var. (Cumhuriyet) 

 

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