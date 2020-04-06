New York Times: ABD'de açıklanan ölü sayısı gerçeği yansıtmıyor

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ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times, ABD'de her gün hükûmet tarafından açıklanan Koronavirüs'e bağlı ölüm sayısının eksik olabileceğini ifade etti.

NYT'nin aktardığına göre Indiana'da bir adli tabip, bir adamın Coivd-19'dan ölüp ölmediğini sordu ancak sağlık yetkilileri test yapmayı reddetti. New York'taki sağlık yetkilileri semptom gösterseler bile evde ölen hastalara asla test yapılmadığını ifade etti. Virginia eyaletinde bir cenaze levazımcısı getirilen üç ölünün de Covid-19'dan öldüğü belirtildi, ancak sadece birinin ölüm belgesinde gerekçe olarak Koronavirüs yazıyordu.

ABD'de şu ana kadar Koronavirüs sebebiyle 9 bin 400'den fazla kişinin hayatını kaybettiği açıklandı, ancak hastane yetkilileri, doktorlar, kamu sağlığı uzmanları ve adli tabipler yetkililerin açıkladığı sayının gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Buna gerekçe olarak eyaletten-eyalete değişen düzenlemeler, düzensiz protokollar ve yetersiz kaynaklar gösterildi.

Gazete, her gün açıklanandan yaklaşık 100 kişi daha fazla ölmüş olabileceğini iddia etti.

Kırsal bölgelerde görev yapan adli tabipler, hastalığı tespit etmek için testleri olmadığını belirtti. Birçok doktor, şubatta ve martın ilk günlerinde henüz Koronavirüs salgını ABD'de ciddi boyutlara ulaşmamışken, birçok insanın ölüm nedeninin yanlış tespit edildiğine ve dosyalara zatürre ile influenza yazıldığını ifade etti.