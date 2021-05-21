New York'ta teşvik planı: Koronavirüs aşısı olan kişiler 5 milyon dolarlık piyangoya bilet alabilecek

New York Valisi Andrew Cuomo, insanları Koronavirüs aşısı olmaya teşvik etmek için, 18 yaşının üzerinde belli tesislerde aşı olan herkesin 5 milyon dolar değerinde aşı piyangosuna katılabileceğini duyurdu.

The Hill'de yer alan habere göre, New York eyaletinde 10 aşı tesisinde aşı olan kişiler, 5 milyon dolar ödüllü piyangoya 20 dolarlık bilet alarak katılabilecek.

Vali Cuomo "Eyalet genelinde aşılama oranını en hızlı şekilde artırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Daha çok insana aşı yapılması için yaratıcılığımızı kullanıyoruz" dedi.