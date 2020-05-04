New York'ta morg ve cenaze evleri kapasitesini aştı; Brooklyn'de soğutuculu treylerlerde 60 ceset bulundu

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ABD'nin New York kentinde yeni tip Koronavirüs salgını sebebiyle ölüm sayılarının çok yüksek olması sebebiyle birçok morg ve cenaze evi, kapasitesini artırmasına rağmen cesetleri tutacak yer bulamıyor.

Salgından en ağır şekilden etkilenen şehirlerden olan New York'un Brooklyn ilçesinde bir cenaze evinin dışında duran treylerlerde cesetler tutulduğu tespit edildi.

Treylerlerden sıvılar aktığını gören bir vatandaşın ihbarda bulunmasının ardından polis geçen çarşamba incelemelerde bulundu. Polis, kapasitesini aşan cenaze evinin treylerlerde yakılacak olan 60 kadar ceset tuttuğunu gördü.

Treylerlerden en az birinde soğutma bulunmadığı ve cesetlerin buz dolu torbaların üzerine konduğu belirtti.

CNN'e Konuşan New York Belediye Başkanı Bill de Blasio olaya tepki göstererek, "Bu çok üzücü bir durum, yapılan ailelere çok büyük bir saygısızlık" dedi. De Blasio, "Bu durumdan kaçınılabilirdi, Cenaze evinin bizden yardım isteyebileceği birçok yol vardı" dedi.

New York Belediyesi, daha önce morgların kapasitesini aşması sonucunda Bronx yakınlarındaki bir adada geçici olarak toplu mezarlar kazmıştı.

ABD'nin New York eyaletinde şu ana kadar 313 binden fazla vaka tespit edildi ve yaklaşık 19 bin kişi hayatını kaybetti.