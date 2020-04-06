New York'ta bulunan hayvanat bahçesindeki kaplanda Covid-19 tespit edildi

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ABD'nin New York kentinde bulunan bir hayvanat bahçesinde bir kaplanda yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Kaplanda Koronavirüs görülmesi ABD ve dünyada bir ilk olarak kaydedildi.

Bronx Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan 4 yaşındaki Nadia isimli Malezya kaplanı ve 6 kaplan daha hastalandı. Kuru öksürük semptomu görülen kaplanların asemptomatik bir Koronavirüs hastası hayvanat bahçesi çalışanına temas ettiği tahmin ediliyor.

Kaplanlardan ilki 27 Mart'ta semptom göstermeye daha sonra iyileşmeye başlasa da kaplanlardan Nadia'ya yapılan test hayvanat bahçesi yetkililerini şaşırttı. Yetkililer Koronavirüs'ün farklı canlı türleri üzerindeki etkisine ilişkin araştırmalarda ilerleme kaydedilebileceğini söyledi.

Koronavirüs testi büyük kedilerin uyuşturularak incelenebilmesi nedeniyle yalnızca Nadia'ya yapıldı. Fakat Nadia'nın kuru öksürük, iştah yokluğu gibi semptomları 7 kaplanda birden görülüyor.

7 hasta kaplan hayvanat bahçesinin 2 ayrı bölgesinde yaşıyor ve tespit edilene göre hepsi aynı hayvanat bahçesi görevlisiyle temas etti.

"Hayvanlardan bulaşması söz konusu değil"

Kaplanlarda Koronavirüs görülmesi salgının hayvanlar üzerindeki etkisine ilişkin yeni soru işaretleri doğurdu. ABD Tarım Bakanlığı, Nadia'nın testini incelemeye aldı. Öte yandan hayvanlara Koronavirüs bulaşması hâlâ insanlara bulaştırabildikleri, enfeksiyonun kaynağı olabildikleri anlamına gelmiyor.

Hayvanlarda Koronavirüs görüldüğü örnekler dünyanın farklı yerlerinde kedi ve köpeklerde yaşanmıştı. Hong Kong'da ağır semptom göstermeyen bir köpek test edilmiş, Covid-19'a yakalandığı görüşmüştü. Hong Kong'da da yetkililer hayvanların insanlara virüsü bulaştıramayacağını vurgulamıştı.