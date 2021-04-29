New York'ta 1 Temmuz'da tam açılma kararı

ABD'nin New York kentinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle alınan kısıtlama kararlarının 1 Temmuz'da kaldırılacağı, kentin bu tarihten itibaren tam açılma sürecine gireceği duyuruldu.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, kentte tam açılmanın ne zaman başlayacağı konusunda açıklamalarda bulundu. Belediye Başkanı De Blasio, bugün yaptığı açıklamada, "Planımız 1 Temmuz’da New York’u tamamen yeniden açmak" ifadesini kullandı.

Blasio, tam açılmanın uygulanacak olmasında aşılama kampanyasının güçlü etkisine değindi.

Dünya genelinde Koronavirüsün en çok etkilediği kentlerden biri olan New York'ta, 29 Nisan itibarıyla 6,3 milyondan fazla aşı yapılırken, 2,4 milyon kişi iki doz aşısını almış durumda.