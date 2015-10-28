New York polisi, Tarantino filmlerini boykot edecek!

New York Polis Departmanı (NYPD) sendikası, hafta sonu polis şiddetine karşı düzenlenen bir eyleme katılan ünlü yönetmen Quentin Tarantino’nun filmlerini boykot etme kararı aldı.

Sputnik'te yer alan habere göre, son dönemde siyah haklarıyla ilgili açıklamalarıyla da dikkat çeken Tarantino, Cumartesi günü polis şiddetine karşı New York'taki Washington Square Park'ta düzenlenen gösteride yaptığı konuşmada, "Cinayetleri gördüğüm zaman hiçbir şey yapmadan duramam. Bir cinayete cinayet, bir katile katil demeliyim" demişti.

Devriye Polisleri Birliği'nden Patrick Lynch, Tarantino’ya tepki göstererek, "Suçu ve şiddeti yüceltmek için yaşayan birinin aynı zamanda polisten nefret etmesi sürpriz değil" diye konuştu. Lynch, Tarantino'nun "katil" dediği polislerin toplumu suçtan ve kaostan korumak için hayatlarını riske attıklarını söyledi.

Quentin Tarantino'nun başrollerinde Samuel L. Jackson, Kurt Russell ve Jennifer Jason Leigh’in olduğu 8. filmi The Hateful Eight, aralık ayında gösterime girecek.