New York Film Festivali'nin programı açıklandı

Bu yıl 24 Eylül-10 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan 59. New York Film Festivali programı belli oldu. Festivalde Titane, Benedetta, The Velvet Underground gibi yılın merakla beklenen yapımları yer alıyor.

Film Society of Lincoln Center tarafından organize edilen New York Film Festivali, bu yıl 59. kez düzenlenecek. 24 Eylül-10 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek olan festival; Julia Ducournau‘nun Altın Palmiye ödüllü filmi Titane, Paul Verhoeven imzalı Benedetta ve Todd Haynes imzası taşıyan The Velvet Underground gibi merakla beklenen yapımlar programdaki yerini aldı.



Seçkide yer alan diğer yapımlardan Nadav Lapid‘in yönettiği Ahed’s Knee, Apichatpong Weerasethakul imzalı Memoria ve Joachim Trier‘in The Worst Person in the World filmi de Cannes’dan ödül ile dönen diğer filmler arasında bulunuyor.



Filmloverss'ın haberine göre; bu yıl festivalde ilk defa yer alacak yönetmenler arasında Alexandre Koberidze, Kira Kovalenko, Rebecca Hall, Panah Panahi, Jonas Poher Rasmussen ve Saul Williams ile Anisia Uzeyma gibi isimler bulunuyor.

Her geçen yıl daha önemli filmlere ev sahipliği yaparak tanınırlığını artıran New York Film Festivali, bu yıl Joel Coen‘in Frances McDormand’lı The Tragedy of MacBeth‘i 24 Eylül’de açılışını yapacak, Jane Campion‘un yönettiği The Power of the Dog‘un da yer alacağı festivalin kapanış filmi ise 10 Ekim’de gösterilecek olan, Pedro Almodóvar imzalı Parallel Mothers olacak.

Seçim komitesinde Dennis Lim’in yanı sıra Eugene Hernandez, Florence Almozini, K. Austin Collins ve Rachel Rosen da yer alıyor.

New York Film Festivali’nin direktörü ve ana seçim komitesi başkanı Dennis Lim açıklamalarında, “Bu yıl Ana Seçki’de bulunan filmleri bizlere sinemanın dünyayı değiştiren imkanlarını hatırlatıyor. Görmek, hissetmek, düşünmek için yeni yolların önünü açarken belirsizliklerle dolu günümüze açık referanslarda bulunmasalar da bizlere yaşadığımız anı anlamlandırmamız için yardımcı oluyor. Festivale geri dönen pek çok yönetmenin yanı sıra yeni isimlere de yer veren bu seçkide bir araya toplama fırsatı bulduğumuz fikir, ses ve stil çeşitliliğinin hayranıyım. Seyircileri bu filmleri deneyimlemek, etkinliklerimize katılmak için sinemalara davet etmek konusunda çok heyecanlıyım.” ifadelerine yer verdi.

59. New York Film Festivali’nin Programı

Açılış Filmi



The Tragedy of MacBeth – Joel Coen

Centerpiece Bölümü



The Power of the Dog – Jane Campion

Kapanış Filmi



Parallel Mothers – Pedro Almodóvar

Madres paralelas

Ana Klaket



A Chiara – Jonas Carpignano

Ahed’s Knee – Nadav Lapid

Bad Luck Banging or Loony Porn – Radu Jude

Benedetta – Paul Verhoeven

Bergman Island – Mia Hansen-Løve

Il Buco – Michelangelo Frammartino

Drive My Car – Ryûsuke Hamaguchi

The First 54 Years – Avi Mograbi

Flee – Jonas Poher Rasmussen

France – Bruno Dumont

Futura – Pietro Marcello, Francesco Munzi, Alice Rohrwacher

The Girl and the Spider – Ramon and Silvan Zürcher

Hit the Road (Jadde Khaki) – Panah Panahi

In Front of Your Face – Hong Sangsoo

Întregalde – Radu Muntean

Introduction – Hong Sangsoo

Memoria – Apichatpong Weerasethakul

Neptune Frost – Saul Williams, Anisia Uzeyman

Passing – Rebecca Hall

Petite Maman – Céline Sciamma

Prayers for the Stolen – Tatiana Huezo

The Souvenir Part II – Joanna Hogg

Titane – Julia Ducournau

Unclenching the Fists – Kira Kovalenko

The Velvet Underground – Todd Haynes

Vortex – Gaspar Noé

What Do We See When We Look at the Sky – Alexandre Koberidze

Wheel of Fortune and Fantasy – Ryûsuke Hamaguchi

The Worst Person in the World – Joachim Trier.