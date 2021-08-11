New York Film Festivali'nin programı açıklandı

Bu yıl 24 Eylül-10 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan 59. New York Film Festivali programı belli oldu. Festivalde Titane, Benedetta, The Velvet Underground gibi yılın merakla beklenen yapımları yer alıyor.
Film Society of Lincoln Center tarafından organize edilen New York Film Festivali, bu yıl 59. kez düzenlenecek. 24 Eylül-10 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek olan festival; Julia Ducournau‘nun Altın Palmiye ödüllü filmi Titane, Paul Verhoeven imzalı Benedetta ve Todd Haynes imzası taşıyan The Velvet Underground gibi merakla beklenen yapımlar programdaki yerini aldı.
Seçkide yer alan diğer yapımlardan Nadav Lapid‘in yönettiği Ahed’s Knee, Apichatpong Weerasethakul imzalı Memoria ve Joachim Trier‘in The Worst Person in the World filmi de Cannes’dan ödül ile dönen diğer filmler arasında bulunuyor.
Filmloverss'ın haberine göre; bu yıl festivalde ilk defa yer alacak yönetmenler arasında Alexandre Koberidze, Kira Kovalenko, Rebecca Hall, Panah Panahi, Jonas Poher Rasmussen ve Saul Williams ile Anisia Uzeyma gibi isimler bulunuyor.
Her geçen yıl daha önemli filmlere ev sahipliği yaparak tanınırlığını artıran New York Film Festivali, bu yıl Joel Coen‘in Frances McDormand’lı The Tragedy of MacBeth‘i 24 Eylül’de açılışını yapacak, Jane Campion‘un yönettiği The Power of the Dog‘un da yer alacağı festivalin kapanış filmi ise 10 Ekim’de gösterilecek olan, Pedro Almodóvar imzalı Parallel Mothers olacak.
Seçim komitesinde Dennis Lim’in yanı sıra Eugene Hernandez, Florence Almozini, K. Austin Collins ve Rachel Rosen da yer alıyor.
New York Film Festivali’nin direktörü ve ana seçim komitesi başkanı Dennis Lim açıklamalarında, “Bu yıl Ana Seçki’de bulunan filmleri bizlere sinemanın dünyayı değiştiren imkanlarını hatırlatıyor. Görmek, hissetmek, düşünmek için yeni yolların önünü açarken belirsizliklerle dolu günümüze açık referanslarda bulunmasalar da bizlere yaşadığımız anı anlamlandırmamız için yardımcı oluyor. Festivale geri dönen pek çok yönetmenin yanı sıra yeni isimlere de yer veren bu seçkide bir araya toplama fırsatı bulduğumuz fikir, ses ve stil çeşitliliğinin hayranıyım. Seyircileri bu filmleri deneyimlemek, etkinliklerimize katılmak için sinemalara davet etmek konusunda çok heyecanlıyım.” ifadelerine yer verdi.
59. New York Film Festivali’nin Programı
Açılış Filmi
The Tragedy of MacBeth – Joel Coen
Centerpiece Bölümü
The Power of the Dog – Jane Campion
Kapanış Filmi
Parallel Mothers – Pedro Almodóvar
Madres paralelas
Ana Klaket
A Chiara – Jonas Carpignano
Ahed’s Knee – Nadav Lapid
Bad Luck Banging or Loony Porn – Radu Jude
Benedetta – Paul Verhoeven
Bergman Island – Mia Hansen-Løve
Il Buco – Michelangelo Frammartino
Drive My Car – Ryûsuke Hamaguchi
The First 54 Years – Avi Mograbi
Flee – Jonas Poher Rasmussen
France – Bruno Dumont
Futura – Pietro Marcello, Francesco Munzi, Alice Rohrwacher
The Girl and the Spider – Ramon and Silvan Zürcher
Hit the Road (Jadde Khaki) – Panah Panahi
In Front of Your Face – Hong Sangsoo
Întregalde – Radu Muntean
Introduction – Hong Sangsoo
Memoria – Apichatpong Weerasethakul
Neptune Frost – Saul Williams, Anisia Uzeyman
Passing – Rebecca Hall
Petite Maman – Céline Sciamma
Prayers for the Stolen – Tatiana Huezo
The Souvenir Part II – Joanna Hogg
Titane – Julia Ducournau
Unclenching the Fists – Kira Kovalenko
The Velvet Underground – Todd Haynes
Vortex – Gaspar Noé
What Do We See When We Look at the Sky – Alexandre Koberidze
Wheel of Fortune and Fantasy – Ryûsuke Hamaguchi
The Worst Person in the World – Joachim Trier.