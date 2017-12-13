New York bombacısından Trump'a: Ulusunu korumakta başarısız oldun

ABD'nin New York kentinde pazartesi günü gerçekleşen saldırı girişiminin zanlısı 27 yaşındaki Bangladeşli göçmen Akayed Ullah'ın Facebook hesabından ''Trump ulusunu korumakta başarısız oldun'' paylaşımında bulunduğu ortaya çıktı.

Sputnik Türkiye'nin haberine göre, New York Polisi, Ullah'a, 'suç işlemek amacıyla silah bulundurmak, terör eylemlerine destek vermek ve terör tehdinde bulunmak' suçlamaları yöneltildiğini duyurdu. Polis, tek başına hareket ettiğini söylediği Ullah'ın Brooklyn semtindeki evinde yaptığı aramada bulunan pasaportun içinden ''Öfke içinde kudurarak öl Amerika'' yazısı çıktığını kaydetti.

New York Polisi İstihbarat ve Terörle Mücadele birimi Müdür Yardımcısı John Miller, Ullah'ın mali sıkıntı içinde olduğuna dair işaret bulunmadığını ve polisin ya da FBI'ın izleme listesinde yer almadığını belirtti.

"Eylemi IŞİD için yaptım"

Savcılık belgelerine göre Ullah, verdiği ifadede, bombayı evde bizzat yaptığını, Noel ışıklandırma kablolarını da kullandığını, mekanizmayı vücuduna cırt cırtla yapıştırdığını anlattı. Eylemi IŞİD için yaptığını ve ABD'nin Irak-Suriye'de IŞİD'e yönelik saldırılarına tepki olarak harekete geçtiğini itiraf etti.

Avrupa'daki Noel saldırılarından etkilendiğini ve metro duvarlarında Noel kutlaması posterleri gördükten sonra otobüs terminalini hedef aldığını anlatan Ullah'ın ''IŞİD için yaptım'' dediği saldırıdan hemen önce Facebook'ta, ABD Başkanı Donald Trump'ın en çok kullandığı sözlerden biri olan "başarısız oldun"a referansla, ''Trump ulusunu korumakta başarısız oldun'' mesajını paylaştığı ortaya çıktı.