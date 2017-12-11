New York’ta terör saldırısı girişimi; "canlı bomba saldırısı" sonrasında şüpheli yaralı gözaltına alındı

ABD’nin New York kentinde, Times Meydanı yakınlarındaki Port Authority çevresinde, yerel saatle 08.00 sıralarında bir patlama yaşandı. Patlamanın ardından ilk olarak yaralılar olduğu kaydedilirken, New York Polis Departmanı'ndan (NYPD) yapılan açıklamada gözaltına alınan ve 27 yaşında olduğu belirtilen şüpheli Akayed Ullah dışında yaralı olmadığı belirtilse de daha sonra yapılan güncellemede 4 kişinin daha hayati olmayan yaraları bulunduğu ifade edildi.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, patlamanın “terör saldırısı girişimi” olduğunu söyledi. New York Valisi Andrew Cuomo da “terörle ilgili” olarak nitelendirdiği saldırıda kullanılan düzeneğin “düşük teknolojili” olduğunu ifade etti.

Patlamaya "amatör" bir düzeneğin sebep olduğu belirtilirken, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul etmesinin ardından New York'taki güvenlik önlemlerinin artırıldığı ve polisin de saldırıların sürmesi ihtimaline karşı tetikte olduğu kaydedildi.

Yaralı yakalanan canlı bombanın Bangladeş kökenli olduğu iddia edildi

Hürriyet muhabiri Razi Canikligil, saldırganın intihar bombacısı olduğunu, -tam bir açıklama yapılmasa da- bombanın kısmen patladığını, geri kalan parçaların polis tarafından imha edildiğini ve saldırganın da polis tarafından yakalandığını aktardı. Olay yerine polislerin gelmeye devam ettiğini kaydeden Canikligil, "Demek ki ciddi bir terör saldırısı olarak algılanıyor" dedi.

MSNBC, NYPD yetkilisi Bill Bratton’a dayandırdığı haberinde şüphelinin büyük olasılıkla Bangladeş kökenli ve 20’li yaşlarda olduğunu aktardı. “Patlayıcıyı IŞİD’in adını vererek infilak ettirdiği” iddia edilen şüphelinin 7 yıldır ABD’de yaşadığı kaydedildi. Bazı kaynaklar ise şüphelinin 27 yaşında olduğunu ve yaşadığı Brooklyn’deki evde polisin arama yaptığını belirtti.

Polis, gözaltı haberlerini teyit etti

New York Post’a konuşan kaynaklar, patlayıcının kısmen infilak ettiği patlamanın ardından bir kişinin gözaltına alındığını ifade etti. Gözaltı bilgisi, New York Polis Departmanı (NYPD) tarafından da teyit edildi. Polisin olay yerinde bi-iki el yapımı patlayıcı bulduğunu aktaran CNN, daha fazla patlayıcı olması ihtimaline dair aramaların sürdüğünü ifade etti.

New York'un hem turistler hem de yerliler için en popüler noktalarından biri olan Times Meydanı yakınlarında gerçekleşen patlamanın kentteki trafiği de olumsuz etkilediği belirtildi.

New York Polis Departmanı’ndan yapılan açıklamada, polis kuvvetlerinin 42. sokak ve 8. caddenin kesişimine dair ihbarlara yanıt verdiği, A, C ve E metro hatlarının tahliye edildiğini kaydedildi.

Amerika’nın Sesi’nden Mehmet Sümer, Times meydanı yakınındaki, Port Authority otobüs terminalinde ufak çaplı patlama meydana geldiğini aktarırken, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Birkaç kişinin yaralandığı, polisin olay sonrası bir kişiyi gözaltına aldığı belirtiliyor” ifadelerini kullandı.

Yerel saatle 07.30’dan kısa bir süre önce yaşandı

New York Times’a konuşan sosyal hizmetler çalışanı 62 yaşındaki Andre Rodriguez, patlamanın yerel saatle 07.30’dan kısa bir süre önce yaşandığını belirterek, “Turnikeden geçmek üzereydim. Patlamaya benzeyen bir ses geldi ve herkes koşmaya başladı” dedi.

"En büyük endişe, patlayıcıların sayısının birden fazla olması"

CNNTürk canlı yayınında konuşan Hürriyet muhabiri Razi Canikligil, "Ben şu anda olay yerine yaklaşmaya çalışıyorum Polis trafiği kapattı. Havada dört helikopter sabit olarak otobüs terminalinin üzerinde. Polis yoğun bir şekilde olay yerine gelmeye devam ediyor. Bu otobüs terminalinin altındaki boru parçalarına yerleştirilmiş patlayıcılar. Burada en büyük endişe, bu patlayıcılarından birkaç tane daha olabileceği. Bu nedenle bölge tamamen boşaltılıp bölge tahliye edilecek. Burası New York'un kalbi. Dışarıdan gelen tüm otobüsler bu terminale geliyor, bu binlerce yolcu demek. Ayrıca terminalin altında birçok metro hattı geçiyor. Oradaki hatlar da tahliye edildi" dedi.

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