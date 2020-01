New Horizons’tan telefon var

NASA'nın New Horizons uzay aracı, 9,5 yıl ve yaklaşık 5 milyar kilometrelik yolculuk sonrası salı günü Plüton'a en yakın mesafeye ulaştı.

2006'da cüce gezegen statüsüne indirilen Plüton'a yapılan bu yolculuk başta ABD'de olmak üzere tüm dünyada ilgiyle izlendi. ABD Başkanı Barack Obama da Twitter hesabından “Plüton, ilk ziyaretçisini kabul etti. Teşekkürler NASA. Bu, keşif ve ABD liderliği açısından muhteşem bir gün” açıklamasını yaptı.

New Horizons'ın Plüton ile yakınlaşması sonrası hayatta kalıp kalmayacağı merak konusuydu. En yakın mesafeye ulaşmasından 13 saat sonra New Horizons Dünya'ya sinyal göndererek yolculuğa devam ettiğini gösterdi.

Uzmanlar, New Horizons'ın, Plüton çevresinde dönen mikro asteroidlerle çarpışma olasılığınıı 10 binde 1 olarak açıklamış ve göndereceği sinyal de merakla beklenmeye başlanmıştı.

New Horizons tam beklenen saatte Baltimore dışında bulunan Johns Hopkins Üniversitesi Uygulamalı Fizik Laboratuarı uçuş kontrolörleri ile radyo sinyalleri aracılığıyla iletişime geçti. Heyecanla bu anı bekleyen ekip çığlıklar ve alkışlarla sevinç gösterilerinde bulundu.

16 ay boyunca veri geçecek

NASA'DAN John Grunsfeld, hislerini “Bu, insanlık tarihinde muazzam bir an” cümlesi ile ifade etti. New Horizons, Plüton'a en yakın mesafeye ulaşmasının ardından yaklaşık 8 saat boyunca gezegenin atmosferini inceledi ve uydusu Charon'dan yansıyan ışıktan yararlanarak gece yaşanan bölümünün de fotoğraflarını çekti.

Bir zamanlar buzla kaplı ölü bir gezegen olarak kabul edilen Plüton'da jeolojik aktiviteler tespit edildiği kaydedildi.

New Horizons misyonunun lideri Alan Stern, “Bu hem jeolojik hem de atmosferik klimatolojinin rol oynadığı bir dünya” dedi. Stern, New Horizons'ın 16 ay boyunca Dünya'ya veri ve fotoğraf geçeceğini kaydetti. Bu sürede New Horizons Kuiper Kuşağı'nın derinliklerine ulaşmış olacak.