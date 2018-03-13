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Yaşam

Nevşin Mengü'den metrobüste iki gencin öpüşmesine müdahale eden yolcuya tepki

Metrobüste öpüşen gençlere bir yolcu tepki göstermişti

13 Mart 2018 20:37

Gazeteci Nevşin Mengü,  metrobüste öpüşen bir çifte, "Avrupalı değilim, benim ahlakıma ters" diyerek  müdahale eden kişiye, sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Mengü, Twitter'dan “Hiç sevip sevilmedikleri için sevgiyi ahlaksızlık sanıyorlar” paylaşımında bulundu.

Metrobüste iki gencin öpüşmesi üzerine, bir  yolcusu kendini 'ahlak bekçisi' olarak adlandırarak gençlere müdahale etti. Şahsın gençlere müdahalesinin ardından avukat olduğunu söyleyen bir kişinin uyarısıyla karşılaşan şahıs kendini, "Ahlak bekçiliğiyse evet ahlak bekçisiyim, ben Avrupalı değilim, benim ahlakıma ters" ifadeleriyle savundu.

Gazeteci Nevşin Mengü, Twitterdan haberle birlikte  “Hiç sevip sevilmedikleri için sevgiyi ahlaksızlık sanıyorlar” paylaşımında bulundu.

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MetrobüsöpüşmemüdahaleNevşin Mengü

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