Nevşin Mengü’den DHA’ya : Pek 'sözde' gördüm sizi

Gazeteci Nevşin Mengü, sosyal medya hesabından TRT'ye göndermede bulundu. Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) Adalet Yürüyüşü hakkındaki haberinin sosyal medya duyurusuna yorum yapan Mengü "Pek 'sözde' gördüm sizi" diye yazdı.

TRT, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı Adalet Yürüşü'nü haberlerinde "Sözde Adalet Yürüyüşü" ifadeleriyle anons etmiş, muhalefetten tepki görmüştü.

CNN Türk'te, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmesinin kısa sürdüğünü belirtmesi üzerine bir süreliğine haber sunmaya ara vermişti.