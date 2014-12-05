Nevşin Mengü'den çalışan kadınları hedef alan vakıf başkanına yanıt: İşe kelepçelerle, kırbaçlarla geliyoruz

Gazeteci Nevşin Mengü, "Bir kadının çalışmayı tecih ederek fuhuşa hazırlık yapmış olduğunu" söyleyen Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nureddin Yıldız'a tepkisini Twitter'dan gösterdi.

Cumhuriyet'in haberine göre, sosyal medyadan Yıldız'ın açıklamalarını paylaşan Mengü, "Ohooo tabi amcacım işe kremşantilerle, kelepçelerle, kırbaçlarla geliyoruz biz. Öyle bir ortam yani" şeklinde bir tweet attı.

'Çalışan kadın, gözü doymamış erkek demek'

İşte Nureddin Yıldız'ın çalışan kadınlarla ilgili tepki çeken o açıklamaları:

"Her çalışan kadın, gözü doymamış erkek demektir. Çalışan kadın ya evlenmeyi erteleyerek erkeklerin evlilik sürecini baltalıyor ya da evli olduğu halde çalıştığı için yorgunluğu ve vakit darlığı nedeniyle erkeği ile ilişkisinde kadınlığı arızalıdır. Kadınlığı arızalı olduğu için erkeğin gözü açtır. O evinde erkeğini eksik bırakıyor erkeği de iş yerinde bir başka kadına tasallut oluyor. Böyle fuhuş değil ama fuhuşa hazırlık yapan sürece destek oluyor. Ayrıca çalışan kadın doğurmayan ya da az doğuran kadın demektir. Yani benim ümmetim zarar gördü.​"