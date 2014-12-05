T24 LogoT24 Logo
Gündem

Nevşin Mengü'den çalışan kadınları hedef alan vakıf başkanına yanıt: İşe kelepçelerle, kırbaçlarla geliyoruz

Gazeteci Nevşin Mengü, Sosyal Doku Vakfı Başkanı'na Twitter'dan tepki gösterdi

05 Aralık 2014 21:46

Gazeteci Nevşin Mengü, "Bir kadının çalışmayı tecih ederek fuhuşa hazırlık yapmış olduğunu" söyleyen Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nureddin Yıldız'a tepkisini Twitter'dan gösterdi.

Cumhuriyet'in haberine göre, sosyal medyadan Yıldız'ın açıklamalarını paylaşan Mengü, "Ohooo tabi amcacım işe kremşantilerle, kelepçelerle, kırbaçlarla geliyoruz biz. Öyle bir ortam yani" şeklinde bir tweet attı.

 

'Çalışan kadın, gözü doymamış erkek demek'

 

İşte Nureddin Yıldız'ın çalışan kadınlarla ilgili tepki çeken o açıklamaları:

"Her çalışan kadın, gözü doymamış erkek demektir. Çalışan kadın ya evlenmeyi erteleyerek erkeklerin evlilik sürecini baltalıyor ya da evli olduğu halde çalıştığı için yorgunluğu ve vakit darlığı nedeniyle erkeği ile ilişkisinde kadınlığı arızalıdır. Kadınlığı arızalı olduğu için erkeğin gözü açtır. O evinde erkeğini eksik bırakıyor erkeği de iş yerinde bir başka kadına tasallut oluyor. Böyle fuhuş değil ama fuhuşa hazırlık yapan sürece destek oluyor. Ayrıca çalışan kadın doğurmayan ya da az doğuran kadın demektir. Yani benim ümmetim zarar gördü.​"

 

ETİKETLER

nevşin mengütwittertweettepkisosyal doku vakfıbaşkanınureddin yıldızaçıklamaçalışan kadınfuhuşkelepçekırbaçkremşantigözü doymamış erkek

İlgili Haberler

'Bir kadın çalışmayı tercih ederek fuhuşa hazırlık yapmış olur!'

Sosyal Doku Vakfı kurucusu ve başkanı Nureddin Yıldız, çalışan kadınları hedef aldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24