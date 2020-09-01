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Medya

Nevşin Mengü'nün yeni kanalı belli oldu

01 Eylül 2020 08:17

Yeni sezona iddialı bir şekilde hazırlanan Olay TV, Nevşin Mengü’yü kadrosuna kattı. Deneyimli haberci yeni sezonda Olay TV’nin ana haber bülteninde izleyici ile buluşacak.

Medyaradar’ın ulaştığı bilgilere göre; Mengü, 2017 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı görüşme için "Girdisi çıktısı 23 dakika sürdü" ifadelerini kullanınca CNN Türk’teki görevine son verilmişti.

Mengü bu ayrılığın ardından Birgün Gazetesi ve Bavul Dergisi için yazılar yazmış; DW ve Sözcü.com.tr’nin sosyal medya hesaplarında ise programlar hazırlayıp sunmuştu.

Merkezini Bursa’dan İstanbul'a taşıyan ve Kağıthane’de bir bina inşa eden Olay TV ise kadrosuna daha önce Kanal D Haber'in eski Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar ve NTV'nin kurucusu Nuri Çolakoğlu’nu katmıştı. Sarılar’ın yöneteceği kanalda Çolakoğlu ise danışmanlık koltuğunda oturuyor.

Kurum ayrıca Ankara Temsilciliği için de deneyimli gazeteci ve televizyoncu Özlem Akarsu Çelik ile el sıkışmış durumda.

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