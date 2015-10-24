Nevşin Mengü: Lümpenin, terbiyesizliğin, edepsizliğin iktidarı...

Perşembe günü hayatını kaybeden, Türkiye basını ve edebiyatının duayen ismi Çetin Altan'ın son yazısında kullandığı "Ben bu ülkeye demokrasinin geldiğini görmeden yaşamımı yitiriyorum" sözlerine atıf yapan CNN Türk haber spikeri Nevşin Mengü, "Şu aralar durum ne, bugünler de geçer gerçi ama, şu aralar sığlık prim yapıyor, hakaret etme, belden aşağı vurma prim yapıyor. Lümpenin iktidarı, terbiyesizliğin iktidarı, edepsizliğin iktidarı..." dedi.

Akşam haberleri öncesinde, Periscope'tan canlı yayın yapan Nevşin Mengü, sert açıklamalarda bulundu. Dün hayatını kaybeden Çetin Altan'ı anan ve Altan'ın son köşe yazısında kullandığı ifadeleri hatırlatan Mengü, devamında da şu yorumda bulundu:

"Şu aralar durum ne, bugünler de geçer gerçi ama, şu aralar sığlık prim yapıyor, hakaret etme, belden aşağı vurma prim yapıyor. Lümpenin iktidarı, terbiyesizliğin iktidarı, edepsizliğin iktidarı... Böyle bir dönem yaşıyoruz. Bilemiyorum, bu ülke o sihirli çizmeleri giyip uçacak mı bilemiyorum. Ama Çetin Altan da öyle diyordu son yazısında. Enseyi karartmayın diyordu. Enseyi karartmaya hiç gerek yok. Bugünler de geçer."