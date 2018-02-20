Nevşin Mengü: İktidar, 'halka rağmen halk için', zorla 'hizmet' götürüyor!

Dolmabahçe - Levazım - Baltalimanı - Ayazağa karayolu tüneli projesi kapsamında Maçka Parkı’ndaki 199 ağacın yerinden sökülmesini değerlendiren Birgün yazarı Nevşin Mengü, "İktidar adeta 'halka rağmen halk için' ! Zorla “hizmet” götürüyor" yorumunda bulundu.

"Yakın zamana kadar kapalısı açığı, muhafazakarı kemalisti, yaşlısı genci, parkta mutlu mesut geçinip gidiyordu" diyen Mengü, "Velakin, 'Yeni Türkiye'de hiç bir güzel şeyin uzun sürmediği gibi bu da uzun sürmedi. Levazımı Dolmabahçe’ye bağlayacak tünel için parkın bir kısmı halkın kullanımına kapatıldı, traşlanmaya başlandı" diye yazdı.

Nevşin Mengü'nün Birgün'deki yazısı (20 Şubat 2018) şöyle:

Malumunuz İstanbul için son tartışma konularından bir tanesi Maçka Parkı. Gerçi tartışma konusu dememek gerekiyor, artık hiç bir şey tartışılmıyor çünkü. Bir tür siyasi irade karar veriyor ve yapıyor, destekçileri çok seviniyor, gerisi çok üzülüyor. Niyeyse alınan kararlar da hep böyle keskin oluyor.

Maçka Parkı özellikle son yıllarda, şişli ve çevresinde oturan ahali için ciddi bir ferahlama ve sosyalleşme alanı haline geldi. Bir kaç yıl öncesine kadar popüler değildi, eskiden parkın içi bu kadar güvenli değildi, bağımlı çocuklar ve uyuşturucu satıcılarının mesken tuttuğu bir yerdi. Zaman içerisinde hem belediye güvenlik önlemlerini arttırdı, hem de mahalleli parka sahip çıktı. Yolu düşenler bilirler park, hele hava güzelse, haftasonları da hafta içi günleri de cıvıl cıvıl, rengarenk. Çocuklu ailelerin çocuklarının koşup oynayabileceği, köpekli insanların köpeklerinin ayaklarının toprağa değebileceği yegane alan. Kadınların rahatsız edilmediği, isteyenin slack line denen ip üzerinde yürüme antrenmanı yaptığı, isteyenin koştuğu, isteyenin de çekirdek çitlediği bir yer.

Yakın zamana kadar kapalısı açığı, muhafazakarı kemalisti, yaşlısı genci, parkta mutlu mesut geçinip gidiyordu. Velakin, “Yeni Türkiye”’de hiç bir güzel şeyin uzun sürmediği gibi bu da uzun sürmedi. Levazımı Dolmabahçe’ye bağlayacak tünel için parkın bir kısmı halkın kullanımına kapatıldı, traşlanmaya başlandı.

İktidar adeta “halka rağmen halk için”! Zorla “hizmet” götürüyor…

Maçka Parkı meselesi de, artık kemikleşmiş olan o toplumsal ayrışmanın ortasına oturuveriyor. Maçka Parkı için mücadele veren mimarlardan birinin Parkla ilgili instagram paylaşımına gelen yorum aslında bakış açılarını nefis özetliyor.

Mimar hanımefendinin paylaşımına İhsanduman7825 isimli kullanıcı yorum yapmış. İhsan Duman paylaşımlarında kendisinin bir ustabaşı olduğunu söylüyor ve parkı savunanları tatlı dille ikna etmeye çalışıyor ve bu nezaketi aslında bir yandan ihsan duman’ı anlamaya çalışmayı da sevk ediyor:

- İhsan duman7825 isimli kullanıcı: sizler anlamadınız galiba her şey sizin için ama niyeyse bir türlü yaranamıyorlar

- Mimar:Sizi tüneller bizi ağaçlar mutlu ediyor

- İhsanduman7825: Anladım ama ağaçların hepsi nakil olacak açıklandı buralarda siz yaşıyorsunuz o tünelleri sizler kullanacaklar ben Darıca’da yaşıyorum binde bir anca kullanırım her şey sizin için biraz ogceptik bakın hizmet her zaman güzeldir bakın izmire böyle olmasını istemisin mimar hanım

- Mimar: Ben o ağaçların gölgesinde tüm yazımı geçiriyorum. O ağaçlara ihtiyacım var.

Aslında hemen her meselede karşımıza çıkan pattern aynı. Tarafların hizmet, vatan sevgisi gibi konularda temel bakış açısı farklılığı var. İhsan Duman’a göre en iyi hizmet, belki de kendisinin hayatında hiç geçmeyeceği bilmem kaç tünel, bilmem kaç köprü yapılması. Diğer taraf ise kentin sadece tünel ve köprüler bütünü olmadığını söylüyor, nefes alacak alan istiyor. Parklarını korumak isteyenler diğer tarafa göre parkı bahane eden vatan hainleri, çünkü onlar bir kişi ya da grubun tünel istememesine anlam veremiyor. iki tarafın birbirini birbirine anlatma yolları ise neredeyse tamamen kapalı. Bunun sonucunda iki taraf da hep mutsuz. Yeni iletişim kanalları bulmak, bu kanalları bulduktan sonra da anlaşılan açık tutmak gerekiyor.