AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın anasınıfı öğrencisiyle aralarında geçen diyalogda “İş arıyorum” sözleriyle ilgili gazeteci Nevşin Mengü, "Binali Yıldırım’a iş aratan hayat sana bana neler etmez" paylaşımını yaptı.

Yıldırım, Bahçelievler’de faaliyet gösteren ve down sendromlu bireylerin görev aldığı Sempati Sosyal Tesisi’ni ziyaret etti. Bahçelievler Belediyesi Anaokulu’nu da gezen Yıldırım, öğrencilerin “Ne iş yapıyorsunuz?” sorusuna "İş arıyorum" diye cevap verdi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Mengü, Yıldırım'ın sözleriyle ilgili şunları söyledi:

Mengü, YouTube'da yaptığı program tanıtımında ise şu ifadelere yer verdi:

"Haftayı hareketli kapatıyoruz. Türkiye F35 olmadı. F16 almak için girişimde bulunuyor. Nedenleri konusunda iki teori var. Anlatıyorum. Erdoğan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan memnun değil diye haber çıktı, ortalık karıştı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun yalanladı ama bir şeyler oluyor. Daktilo1984 GYYsi Enes Özkan'la konuşuyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun röportajı, Nagehan Alçı'nın kan dökülür açıklamaları var. Binali Yıldırım da iş aradığını açıkladı :)"

TIKLAYIN | Binali Yıldırım'dan “Ne iş yapıyorsun?” diye soran anaokulu öğrencisine: İş arıyorum