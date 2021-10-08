Binali Yıldırım'dan “Ne iş yapıyorsun?” diye soran anaokulu öğrencisine: İş arıyorum

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, öğrencilerin “Ne iş yapıyorsunuz?” sorusuna “İş arıyorum” yanıtını verdi.

Yıldrım, Bahçelievler’de faaliyet gösteren ve down sendromlu bireylerin görev aldığı Sempati Sosyal Tesisi’ni ziyaret etti. Bahçelievler Belediyesi Anaokulu’nu da gezdi.







Tesisi gezen Yıldırım, “Çalışanlarından müşterilerine kadar herkes sempatik. Güler yüzlüler ve çok keyifli zaman geçiriyorlar. Bahçelievler Belediye Başkanımız Hakan Bahadır’a böyle bir yeri vatandaşlarımıza kazandırdığı için teşekkür ediyoruz” dedi.

Yıldırım anaokulu öğrencisine “İş arıyorum” cevabını verdi

Bahçelievler Belediyesi Anaokulu’nu da gezen Yıldırım, çocuklara hediyeler verdi. Yıldırım, bir öğrencinin “ne iş yapıyorsun” sorusu üzerine, “iş arıyorum” yanıtını verdi.