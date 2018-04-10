Nevşin Mengü: AKP seçmeni içinde yüzde 10'luk bir kesim var, gelinen noktadan hoşnut değiller

Birgün yazarı Nevşin Mengü, 2019 cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlanan AKP'nin içerinde yüzde 10'luk bir kesimin gelinen noktadan hoşnut olmadığını ileri sürdü. Mengü, "Bu oran kritik, zira bu yüzde 10, aslında partisinin geldiği noktadan bilhassa da ekonomi yönetiminden hoşnutsuz. Uzmanlar bu kesiminin, parti içindeki eski ANAP, Doğruyol kitlesi olduğu görüşünde" dedi.

CHP seçmeninin de iktidar olabilmek için partisinin sağdan oy alması gerektiğine kani olduğunu ifade eden Mengü, "İyi parti ve hatta Saadet Partisi ile ittifaka sıcak bakıyor" diye konuştu.

Mengü'nün, "Kim kiminle ittifak yapsın?" başlığıyla (10 Nisan 2018) yayımlanan yazısı şöyle:

Seçim aslında 2019’da ama bir yandan seçim rüzgârları esiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2019 seçiminin asla öne alınmayacağını söylüyor ama malum kendisinin daha önce de “asla” dediği pek çok şey gerçekleştiği için, bizim kendimize, asla aslalara kanma dememiz lazım.

AKP- MHP Cumhur İttifakını oluşturmuş, aralarına Saadet Partisini de katmaya çalışmış ama başarılı olamamış durumda. Peki seçimlerde muhalefet ne yapacak? CHP’nin adayı kim olacak?

Son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde malumunuz muhalefet cephesinde adeta bir Ekmeleddin İhsanoğlu travması yaşandı. CHP’li Özgür Özel bu travmayı “MHP’nin demokrasiye kurduğu tuzak” diye tanımladı. Zaten günün sonunda, şu anda İhsanoğlu da Cumhur ittifakının bir parçası ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden seçilmesini destekliyor.

CHP’nin işi zor, bir yandan kendi seçmenini küstürmeyecek, bir yandan da sağdan oy alacak bir aday çıkarması gerekli Peki, bunu nasıl yapacak?

Metropoll’un son araştırmasına göre seçmenin yüzde 37si muhalefetin bir ittifak içine girmemesi gerektiği görüşünde. Bu oranın içinde AKP seçmeni de var.

CHP seçmeninin yüzde 46’sı, İYİ partininin yüzde 47si, HDP’nin yüzde 31’i partisinin bir ittifak içine girmesi gerektiğini söylüyor. Peki kim kiminle ittifak yapacak, mesele bu. CHP seçmeninin yüzde 83’ü İYİ Parti ile bir ittifakı destekleyeceğini söylüyor. İYİ parti seçmeni de yüzde 73 oranında bu ittifaka sıcak bakıyor. CHP seçmeninin yüzde 52’si Saadet Partisi ile bir ittifakı destekleyeceğini söylemekte. CHP-HDP ittifakına sıcak bakan CHP’li seçmen ise yüzde 30 oranında.

Anket sonuçlarına göre, AKP seçmeni içinde yüzde 10’luk bir kesim var. Bu oran kritik, zira bu yüzde 10, aslında partisinin geldiği noktadan bilhassa da ekonomi yönetiminden hoşnutsuz. Uzmanlar bu kesiminin, parti içindeki eski ANAP, Doğruyol kitlesi olduğu görüşünde.

CHP seçmeni, iktidar olabilmek için partisinin sağdan oy alması gerektiğine kani olmuş görünüyor. İYİ parti ve hatta Saadet Partisi ile ittifaka sıcak bakıyor. Muhalefet bunu dirsek teması şeklinde mi yapacak, bir ittifak kurulursa bunu kamuoyunun gözü önünde mi yapacak yoksa birbirine partiler perde arkasında mı destek olacak, bu hassas bir siyasi strateji meselesi. Bir yandan da şu gerçeği unutmamak gerekiyor; hâlâ AKP’ye oy veren ama aslında partiden memnun olmayan bu kesimin, aslında AKP’nin gitgide demokrasi ve laiklikten uzaklaşan çizgisinden memnuniyetsizliği var. Dolayısıyla dini hassasiyetler ve sürekli İslam vurgusu yapmak CHP açısından çok da oy kazandırıcı bir strateji olmayabilir.

CHP açısından izlenebilecek strateji, islamcı sağa savrulmadan, özgürlükler ve demokrasi ısrarının taşıyıcısı olmak gibi görünüyor.