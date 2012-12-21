Nevşehir'de trafik kazası: 2 ölü, 9 yaralı

Nevşehir'de servis minibüsünün otomobille çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri kadın 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Aksaray-Nevşehir karayolundan Nevşehir yönüne giden Metin Duran'ın kullandığı servis minibüsü, Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde kar yağışının da etkisiyle kayganlaşan yolda önünde giden Yasin Polat idaresindeki otomobile arkadan çarptı.

Kazada, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Nevşehir Dr. İ. Şevki Atasagun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve otomobilde oldukları öğrenilen yaralılardan Ersin Taşdemir (20) ve Zeynep Türk (50), burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü Polat ile minibüs ve otomobilde bulunan Şeref Tunca, Cahit Özerer, Emretullah Yıldırım, Ercan Tekeş, Oktay Berber, Ahmet Hakan Biçer, Merve Başer ve yürüme engelli olduğu belirtilen Mehmet İnce de sağlık ekiplerince Nevşehir Dr. İ. Şevki Atasagun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Minibüs sürücüsü Metin Duran ise kazayı yara almadan atlattı.