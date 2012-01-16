-Nevşehir'de eğitime kar engeli NEVŞEHİR (A.A) - 16.01.2012 - Nevşehir'de kar yağışı nedeniyle eğitime Hacıbektaş'ta iki gün, Kozaklı ve Gülşehir ilçeleri ile Avanos'un belde ve köylerinde bir gün ara verildi. Nevşehir Valiliğinden alınan bilgiye göre, Nevşehir ve ilçelerinde dünden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime Hacıbektaş'ta iki gün, Kozaklı ve Gülşehir ilçelerinde ise bir gün ara verildi, Avanos'ta ise ilçe merkezi hariç belde ve köylerde de okullar bir gün tatil edildi. Hacıbektaş Özel İdare Müdür Vekili Şengül Koçak, ilçenin 26 köyü ile 2 beldesi bulunduğunu, Karaburna beldesi hariç diğer köy yollarının tamamen ulaşıma kapalı olduğunu, saat 03.00'ten itibaren kapalı köy yollarını açmaya çalıştıklarını belirtti.