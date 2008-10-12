Nevşehir'de borcu olan okulların elektriği kesildi

Türk Eğitim-Sen Nevşehir Başkanı Mustafa Uğur, bazı okulların borcundan dolayı elektriklerinin kesildiğini söyledi. Şube Başkanı Uğur, kent merkezi ve Derinkuyu İlçesi başta olmak üzere çok sayıda okulun elektriklerinin teker teker kesilmeye başladığını belirtti.



MEDAŞ yetkililerinin daha önce borcu olan okulların elektriğinin kesileceğini duyurduğunu hatırlatan Türk Eğitim- Sen Şube Bakanı Mustafa Uğur, şöyle dedi:



``Milli Eğitim Müdürü yurt dışı gezisinde. MEDAŞ, borcu olan okulların elektriklerini teker teker kesmeye başladı. Kent merkezi ve Derinkuyu başta olmak üzere birçok ilçede okulların elektrikleri kesilmeye başlandı. Eğitim ve öğretimi ciddi anlamda durma noktasına getiren bu kesintilere okul yönetimi çare bulamazken sorumlu yetkilerin ortada olmaması bir başka üzücü durum. Çağdaş eğitim nutukları atan siyasi irade gelişmiş ülkelerin hiç birinde yaşanmayan bu olaya şuan seyirci kalmaktadır. Elektrik kesintisinden dolayı hiçbir okul yöneticisinin sorumlu tutulamayacağı açıktır. Bu nedenle yaşanacak tüm sıkıntılardan Milli Eğitim Bakanı ve siyasi irade sorumludur.''



(DHA)

