T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Nevşehir'de borcu olan okulların elektriği kesildi

Türk Eğitim-Sen Nevşehir Başkanı Mustafa Uğur, bazı okulların borcundan dolayı elektriklerinin kesildiğini söyledi. Şube Başkanı Uğur, kent merkezi ve Derinkuyu İlçesi

12 Ekim 2008 03:00

Türk Eğitim-Sen Nevşehir Başkanı Mustafa Uğur, bazı okulların borcundan dolayı elektriklerinin kesildiğini söyledi. Şube Başkanı Uğur, kent merkezi ve Derinkuyu İlçesi başta olmak üzere çok sayıda okulun elektriklerinin teker teker kesilmeye başladığını belirtti.

MEDAŞ yetkililerinin daha önce borcu olan okulların elektriğinin kesileceğini duyurduğunu hatırlatan Türk Eğitim- Sen Şube Bakanı Mustafa Uğur, şöyle dedi:

``Milli Eğitim Müdürü yurt dışı gezisinde. MEDAŞ, borcu olan okulların elektriklerini teker teker kesmeye başladı. Kent merkezi ve Derinkuyu başta olmak üzere birçok ilçede okulların elektrikleri kesilmeye başlandı. Eğitim ve öğretimi ciddi anlamda durma noktasına getiren bu kesintilere okul yönetimi çare bulamazken sorumlu yetkilerin ortada olmaması bir başka üzücü durum. Çağdaş eğitim nutukları atan siyasi irade gelişmiş ülkelerin hiç birinde yaşanmayan bu olaya şuan seyirci kalmaktadır. Elektrik kesintisinden dolayı hiçbir okul yöneticisinin sorumlu tutulamayacağı açıktır. Bu nedenle yaşanacak tüm sıkıntılardan Milli Eğitim Bakanı ve siyasi irade sorumludur.''

(DHA)

ETİKETLER

eğitim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24