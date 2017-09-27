Nevşehir’de 800 yıllık mezar bulundu

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR Belediyesi\'nin birkaç yıldan bu yara temizlik çalışmalarını sürdürdüğü tarihi Kale’nin altında bulunan yeraltı şehrinde 800 yıllık mezar kalıntıları bulundu.

Belediye Başkanı Hasan Ünver, Kapadokya ve dünya turizminin ortaya çıkarılan bu eserlerden ciddi manada yararlanacağına inandıklarını söyledi. Ünver, \"Nevşehir; ikinci bir kıymet, ikinci bir Kapadokya kazandı\" dedikten sonra şöyle konuştu:

\"Bugüne kadar temizlik çalışması yapıldı. Son olarak bakanlıktan aldığımız izinle üniversitemiz, müzemiz, valiliğimiz, belediyemiz el birliği içerisinde orada kazı çalışmalarında başladı. Bu çalışma ilk meyvesini verdi. 800 yıllık kilisemizin önünde 800 yıllık bir kabir mezar bulundu. Arkadaşlarımız Nekropol olduğunu düşünüyorlar. İçinde papaz elbisesine benzer kahverengi ketenden kumaş parçaları buldu. İskelet bir bütünlük içerisinde duruyor. Bunların resimleri çekildi, tespitleri yapıldı. 800 yaşında olduğu tahmin ediliyor. Bakın bunlar şehrimiz adına bir değer, inşallah o yeraltı şehrimizi en iyi şekilde planlamak programlamak için ülkemizin güzide Üniversiteleri olmak üzere başta kendi üniversitemiz ülkemizin güzide üniversiteleri değerli hocalarımızla çalışmalarımız bu konuda devam ediyor. İnşallah orası böyle tevakit müzeler konferans salonları, butik oteller, restaurantlar dünya turizmine hitap edecek şekilde belki de Kapadokya turizminin 5 milyona götürme hedefini belki de burayla biran önce sağlayacağız.\"

Belediye Başkanı Hasan Ünver, dünyanın en büyük yeraltı şehrininin çevre düzenlemesiyle önümüzdeki bahar aylarından itibaren belli bir bölümün gezilebilir hali getirileceğini anlatırken sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Şu anda 100 bin metrekare bir alan temizlendi. Kazı çalışmalarımız kale bölgesinin hemen altında devam ediyor. Türkiye, Nevşehir ve Kapadokya bölgesinin bu bölgenin tarihine ışık tutacak verilere ulaşıyoruz. İnşallah bu verilerle kısa zaman sonra halkımızla insanlarımızla tüm dünya milletleriyle paylaşacağız. Burası Nevşehir için bir hazine uygun olduğu andan itibaren açmaya başlayacağız. Belki bütünün açılması yıllara sarıyor olacak ama bir efesin yıllarını düşünün Kapadokya’nın bu hale gelişindeki gelinen serüveni bir düşünün acele etmiyoruz. Ayaklarımız yere basarak gidiyoruz. Bilimsel çalışmalarla gidiyoruz. Bilim adamları sürekli işin içinde tutuyoruz. Belediyemiz sürekli işin içinde inşallah her aşaması devletimizin, bakanlığımızın haberi var. Arkadaşlarımız orayı mesken tuttular. Arkeologlarımız son derece müthiş bir titizlik içerisinde çalışıyorlar. Restatörler çalışıyorlar bölgenin haritalanması yapılıyor. Tomografileri çekiliyor. Görsel fotoğraflar çekiliyor. Dünyanın birçok bilim adamları geliyor, geziyor. Televizyonlar gelip geziyor. BBC\'nin 6 dakika haber verdiğini görmemiştim. Haber bültenini 6 dakika boyunca 3-5 kez tekrarlayarak yayınladı. İlimiz adına çok bir neticeyle hızla ilerliyoruz.”

Nevşehir Belediyesi\'nde arkeolog Semih İstanbulluoğlu, bu alanda yapılan çalışmalarda kilisenin giriş kapsını bulmak için yığılı toprak alanı toprak seviyesine indirdiklerinde kilisenin giriş kapsına ulaştıklarına dikkat çekerken, şöyle dedi:

\"Yüzeydeki tabanların temizlenmesi sırasında bu bölgede geleneksel olarak karşımıza çıkan kilisenin yolu üzerinde birçok mezar ile karşılaştık. Yaklaşık dokuz tane mezarımız var. 5 tanesi çocuk mezarı, 4 tanesi yetişkin mezarı. Bu gün bir tanesini açmış bulunuyoruz. Yaklaşık kiliseyle çağdaş olan bu mezar 13\'üncü Yüzyıl\'ın hemen başlarına ait bir mezar. Daha çok bu mezarda kişilerin kiliseyle ilişkili olduğunu yani kilisenin çalışanı ya da kilisenin dini adamlardan birileri olduğunu düşünmekteyiz. Tabii buna benzer üzerindeki kıyafetleri de bir mezarda karşımıza çıktı ve aynı zamanda boynunda haç olan bir dini görevliyi de mezarın bir tanesinde 7 nolu mezarımızda bu kişiyi gördük. Yani kısacası bu alan kilisenin küçük bir mezarlık alanı olarak karşımıza çıkmaktadır.”



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