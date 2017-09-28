Nevşehir Kalesi’nde arkeolojik kazı çalışmalarına başlandı

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR,( DHA)- NEVŞEHİR Kalesi çevresinde 1\'inci Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak belirlenen bölgede, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınan izinle ilk bilimsel kazı çalışmalarına başlandı.

Nevşehir Belediyesi öncülüğünde Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ile işbirliği halinde başlatılan arkeolojik kazı çalışmaları Müze Müdürü Ertuğrul Murat Gülyaz’ın başkanlığında ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü\'nden Yard.Doç.Dr. Tolga Uyar ve Arkeoloji Bölümünden Yard.Doç.Dr. Yalçın Kamış’ ın bilimsel danışmanlığında yapılıyor. Kale çevresinde bilimsel kazı çalışmalarının başlatılması nedeniyle, kazı alanında tören düzenlendi. Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Şımarmaz, Nevşehir’de kurumların sıkı bir işbirliği ile yapacağı kazı çalışmalarında Nevşehir tarihine ilişkin önemli bilgi ve belgelere ulaşılmasını arzu ettiklerini, bu çalışmanın hayırlı sonuçlar getirmesini dilediğini söyledi.

Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Fatma Karipcin de kentin tarih kimliğinin ortaya çıkartılmasında bilimsel kazının oldukça önemli olduğunu, burada ortaya çıkartılacak değerlerle Nevşehir’in tarihine de önemli bir katkının sunulmasının hedeflendiğini ifade etti. Müze Müdürü ve Nevşehir Kalesi’nde yürütülen kazının başkanı Ertuğrul Murat Gülyaz ise, Nevşehir’in kent belleğine ve tarihine ilişkin oldukça önemli bir merkezde yapılacak kazı çalışmalarının bölgenin tarihsel gelişimine de ışık tutabileceğine inandığını anlattı.

Bölgede yürütülecek arkeolojik kazının bilimsel danışmanları Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü\'nden Yard.Doç.Dr. Tolga Uyar ve Arkeoloji Bölümünden Yard.Doç.Dr. Yalçın Kamış ‘de bölgede yapılacak kazı çalışmalarına ilişkin olarak bilgiler verdi.

Törende daha sonra Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Fatma Karipcin, Nevşehir Müze Müdürü ve Nevşehir Kalesi’nde yürütülen kazının başkanı Ertuğrul Murat Gülyaz ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi bölümünden Yard.Doç.Dr. Tolga Uyar, bölgede ilk kazı çalışmalarını başlattı.



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