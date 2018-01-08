Nevşehir Belediyesi 8'inci Uluslararası Kapadokya fotoğraf yarışması sonuçlandı

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR Belediyesi tarafından ulusal ve uluslararası düzeyde, bu yıl 8\'incisi düzenlenen Uluslararası Kapadokya Fotoğraf Yarışması’nda dereceye giren eser sahiplerini buldu.

Merkezi İngiltere’de bulunan Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FİAP)’nun yanı sıra Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından da desteklenen Nevşehir Belediyesi 8\'inci Uluslararası Kapadokya Fotoğraf Yarışmasına Türkiye’den 768, 45 ülkeden de 250 olmak üzere 1018 amatör ve profesyonel fotoğraf sanatçısı, toplam 3 bin 772 eserle yarışmaya katıldı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Celal Korkmazer, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Muhammet Bayraktaroğlu, Gazi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Barış Konor, AKFOD ’dan Erdem Zengin, (AFIAP) FSK’dan Fikret Özkaplan ve Mehmet Uçar, KAFSİD’den Sami Turgay, Menduh Erdoğan ve NİFAD’dan Mustafa Doğan Şahiner’den oluşan seçici kurul, yarışmada dereceye giren eser sahiplerini belirledi. Yapılan değerlendirmede 8\'inci Uluslararası Kapadokya Fotoğraf Yarışmasında birinciliği Çin’den Liming Yang elde ederken ikinciliği İran’dan Rebwar Rebwar ve üçüncülüğü Türkiye’den Gürhan Şahin elde etti.

Nevşehir Belediyesi 8\'inci Uluslararası Kapadokya Fotoğraf Yarışmasında, Ukrayna’dan Yevhen Samuchenko, Türkiye’den Murat Marangoz, Murat Güven ve Tahir Uzun ile Çin’den Lihe Zhou ve Houyu Liu’nun eserleri mansiyon ödülü almaya hak kazandı. Yarışmada, fotoğraf sanatçısı Kemal Çavuşoğlu, seçici kurul üyeleri tarafından Kapadokya Özel Ödülü’ne layık görüldü. Bir mansiyon ve bir sergileme alarak en çok fotoğrafı ödüle layık görülen fotoğraf sanatçısı Murat Güven ise FIAP En İyi Fotoğrafçı Ödülüne layık görüldü.

Nevşehir Belediyesi 8\'inci Uluslararası Kapadokya Fotoğraf Yarışması’nda dereceye giren fotoğraf sanatçılarına ödülleri, daha sonra açıklanacak bir tarihte gerçekleştirilecek bir sergi ile birlikte düzenlenecek törenle verilecek. Yarışma sonuçları http://fotograf-yarismalari.com/sonuc/yarisma_detay_sonuc.asp?s=319 linkinden de öğrenilebilecek.

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