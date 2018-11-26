Nevra Serezli: Hiçbir kuvvet beni vatanımdan ayıramaz

Usta tiyatro oyuncusu Nevra Serezli, bazı kişilerin Türkiye’yi terk etme isteğini eleştirirken “Beni hiçbir kuvvet vatanımdan ayıramaz. Bu ülkede doğdum ve burada öleceğim” dedi.

Serezli, Sabah gazetesinden Tuba Kalçık’a konuştu.

Serezli, “Son dönemde sanat dünyasında ideolojik ayrılıklar yüzünden gerilimleryaşanmaya başlandı. Eskiden böyle bir tablo var mıydı?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Eskiden de vardı böyle fikirsel ayrılıklar. Sol düşünceye veya sağ eğilime sahip oyuncu arkadaşlarımız vardı. Ama bizim dönemimizde bu hiç sorun olmamıştı. Birbirimizin oyunlarını gidip izlerdik. Sanatta renklilik, çeşitlilik ne kadar çoksa o kadar iyi. Herkes tek tip, üniforma gibi aynı fikirde olsa, üretkenlik de olmaz. Sanatımla herkese hitap etmeye çalıştım. Bir fikre ya da ideolojiye ait olmayan, herkesin gelip izleyebileceği türden oyunlarda sahne aldım hep. Tek bir tarafa hizmet etmeyen, belirli bir sloganın altında toplamayan oyunlarda yer almaya özen gösterdim. Sanatta hangi görüşte olunursa olunsun doğruyu anlatmak çok önemli. Eleştiri barındırabilirsin oyunda ama doğruyu anlatacaksın, izleyiciyi yanıltmayacaksın. Her fikre açık bir insanım. Herkes istediği hayatı yaşamakta özgürdür. Hiçbir zaman ayrımcılık yapmadım. Değerlerimize, ülke birliğine zarar vermediği sürece herkesin fikrine saygılıyım. Atatürkçü bir insanım. Türk'üm ve bu şanlı bayrağın altında yaşamaktan, bu ülkenin sanatçısı olmaktan gurur duyuyorum. Türk bayrağımızı görünce gözlerim doluyor. Öyle büyük bir ülke sevgim var. Mesela duyuyorum; bazıları ülke zor duruma düşünce 'Giderim' diyor. Beni hiçbir kuvvet vatanımdan ayıramaz. Bu ülkede doğdum ve burada öleceğim.”