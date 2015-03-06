Nevin Yanıt'ın 2 yıllık cezası 3 yıla çıktı

Uluslararası Atletizm Federasyonu'nun (IAAF), milli atletin yasaklı madde cezasının uzatılması talebiyle Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) nezdinde açtığı dava sonuçlandı.

CAS'tan yapılan açıklamada, yapılan itirazın incelendiği belirtilerek, Nevin Yanıt'ın iki yasaklı maddeyi Haziran 2012 ile Şubat 2013 arasındaki süreçte sürekli kullanması, "kan dopingi" adı verilen bir yöntemi tercih etmesi ve bu ihlalleri planlı şekilde tekrarlaması nedeniyle önceki cezasının 3 yıla çıkarıldığı belirtildi.

Hurriyet'in haberine göre; bu kararın ardından cezasının 2 yılını dolduran milli atletin cezası, 6 Mart 2016'ya uzadı.

Nevin Yanıt, 8 Şubat 2013 tarihinde Düsseldorf'ta katıldığı P.S.D. Bank Yarışması'nda alınan örneklerinde yasaklı madde çıktığı gerekçesiyle 28 Ağustos 2013'te Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Disiplin Kurulu tarafından 2 yıl müsakabalardan men edilmişti.

Yanıt'ın cezasının az bulunması nedeniyle Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin (TMOK) başvurusuyla Spor Genel Müdürlüğü (SGM) Tahkim Kurulu tarafından men süresi 2 yıl 6 aya çıkarılmıştı. Milli sporcunun ceza süresinin uzatılmasına rağmen IAAF bu kararı uygun bulmayarak, spordan 4 yıl men edilmesi için CAS'a başvurmuştu.