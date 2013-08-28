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Spor

Milli atlet Nevin Yanıt'a 2 yıl men

Türkiye Atletizm Federasyonu, doping şüphesiyle daha önce incelemeye aldığı milli atlet Nevin Yanıt ile ilgili kararını açıkladı

28 Ağustos 2013 13:59


Türkiye Atletizm Federasyonu, doping şüphesiyle daha önce incelemeye aldığı Avrupa şampiyonu milli atlet Nevin Yanıt ile ilgili kararını açıkladı. Federasyon, milli atleti 2 yıl müsabakalardan men etti.

Türkiye Atletizm Federasyonu, doping şüphesiyle daha önce incelemeye aldığı milli atlet Nevin Yanıt ile ilgili kararını açıkladı.

Türkiye Atletizm Federasyonu Disiplin Kurulu, daha önce doping kullandığı gerekçesiyle 31 sporcuya, 2 yıl müsabakalardan men cezası vermişti.

Aslı Çakır Alptekin, Nevin Yanıt ve Pınar Saka'nın dosyalarını ise incelemeye almıştı.

Geçtiğimiz Şubat ayı başında kendisine uygulanan doping testinin sonucu pozitif çıkan Nevin Yanıt, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından disiplin kuruluna sevk edilmişti.

Karara itiraz eden milli atlet, B numunesinin açılmasını istemişti.

B numesinin de pozitif çıkması sonucu disiplin kurulu, nihai kararını verdi ve milli atleti 2 yıl spor müsabakalarından men etti.

Ceza 2015 yılı şubat ayına kadar geçerli olacak. Bu yıl İsveç'in Göteborg kentinde düzelenen Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Nevin Yanıt, alınan kararla birlikte ünvanını da kaybedecek.

2007 yılında  23 yaş altı atletizm şampiyonu olan Nevin Yanıt, 2010 ve 2012 yılllarında Avrupa şampiyonluğu elde etmişti.

 

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