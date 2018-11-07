Netflix'te gizli kategoriler bulmayı sağlayan Chrome eklentisi geldi

Oldukça popüler bir yayın platformu olan Netflix'in binlerce yayını arasından aradığınıza ulaşmak her zaman çok kolay değil, ancak Netflix'e gizli kategorileri bulmayı sağlayan Google Chrome eklentisi geldi.

Webtekno'dan Emre Ömer Zehir'in haberine göre, tecrübeli Netflix kullanıcıları, Netflix'in URL'lerinde kullanılıp çok spesifik bir kategoriye erişimi sağlayan kodlar olduğunu bilirler. Bütün URL'leri aramak, o URL'ler arasından seçim yapmak da ayrı zor; Netflix'te 15.000 civarında film grubu var.

Google Chrome eklentisi olan Better Browse ise Netflix resmi sitesinin ana sayfasında bu gizli kategorileri görmeyi sağlıyor.

Eklentinin haberi, House of Cards'ın 6 ve son sezonunun tanıtımında geldi. Kevin Spacey'nin cinsel saldırı suçlamaları sonrasında kadrodan atılmasıyla beraber dizinin akıbeti merak konusu olmuştu. Bu sezon, Robin Wright'ın canlandırdığı Claire Underwood'un etrafında şekillendirilmiş olsa da, dizi hayranlardan beklenen ilgiyi görmedi.