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Kültür-Sanat

Netflix'in Türkiye fiyatları belli oldu

Birçok içerik Türkçe dil desteği ve Türkçe dublaj seçeneğine sahip olacak

21 Eylül 2016 16:44

Netflix, yarın Türkiye’de gerçekleştireceği etkinlik öncesinde Türkiye fiyatlarında güncelleme gerçekleştirdi. Türkiye’de yeni bir fiyat düzenlemesine giden Netflix, daha önceden 8 Euro'dan (26 TL) başlayan fiyatla sunduğu servisini bundan böyle 15,99 TL’den başlayan fiyatla kullanıma sunuyor.

Bu fiyatta standart görüntü kalitesi sunuluyor. ABD kanallarında yayınlanan dizilerle birlikte tüm Netflix içeriklerinin de izlenebileceği serviste HD videolar izlemeyi planlıyorsanız 27,99 TL’yi Ultra HD içerikler izlemeyi planlıyorsanız 39,99 TL’yi gözden çıkarmanız gerekiyor. İlk yayın hayatına başladığında Türkçe dil desteğinin sınırlı olduğu serviste artık birçok içerik Türkçe dil desteği ve Türkçe dublaj seçeneğine sahip.

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