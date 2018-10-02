Netflix'in Polonya'dan çıkan ilk orijinal dizisi "1983" 30 Kasım'da yayında

Netflix'in Polonya'dan çıkan ilk dizisi "1983"ten ilk görüntüler ve resmi tanıtım fragmanı yayınlandı. 30 Kasım'da Netflix aboneleriyle buluşacak olan dizi Polonya'nın tüm dünyanın geleceğini şekillendirdiği distopik hikâyeyi konu ediniyor.

1983 Hakkında:

1983, Polonya’nın önemli yönetmenlerinden Kasia Adamik, Olga Chajdas, Agnieszka Holland ve Agnieszka Smoczyńska’nın imzasını taşıyan hızlı ve sürükleyici bir komplo & gerilim dizisi. Demir Perde’nin asla düşmediği, evrenin merkezinde yer alan Polonya’nın tüm dünyanın geleceğini şekillendirdiği bir distopya hikayesi anlatılıyor.

Polonya’nın özgürlüğünü tehlikeye atan ve ardından Sovyet Birliği’nin yıkılmasına sebep olan 1983 yılındaki yıkıcı bir terör saldırısından 20 yıl sonra, idealist bir hukuk öğrencisi olan Kajetan (Maciej Musiał) ve gözden düşen bir polis müfettişi Anatol (Robert Więckiewicz) Demir Perde’nin ayakta kalmasına ve Polonya’nın baskıcı bir polis devleti himayesinde yaşamasına neden olan gizli bir anlaşmanın varlığını keşfeder. 20 yıllık barış ve refah ortamının ardından 2003 yılına gelindiğinde rejim liderleri, 1980’lerde muhaliflerle planlanan ve Polonya’yı tamamen değiştirecek, ülkede ve hatta tüm dünyada yaşayan her bir vatandaşın hayatını etkileyecek gizli bir planı yürürlüğe sokmaya karar verir. Bu iki adamın keşfettiği anlaşma, bir devrim başlatma potansiyeline sahip. İktidardakilerin ise bu sırrı korumak için yapamayacağı şey yok.

Dizide önemli rolleri Michalina Olszańska, Zofia Wichłacz, Andrzej Chyra ve Krzysztof Wach gibi isimler üstleniyor. Ayrıca Polonya’nın yükselen oyuncularından Ewa Błaszczyk, Edyta Olszówka, Patrycja Volny, Agnieszka Żulewska, Wojciech Kalarus, Mateusz Kościukiewicz ve Mirosław Zbrojewicz gibi isimler de dizi kadrosunda yer alıyor.