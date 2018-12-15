Netflix'in ilk Türk dizisi Muhafız IMDB'de kaç puan aldı?

Netflix'in ilk Türk dizisi olan ve Çağatay Ulusoy, Hazar Ergüçlü, Okan Yalabık ile Yurdaer Okur’un başrollerde oynadığı Hakan: Muhafız dizisi yayınlanan 1. sezonuyla büyük beğeni topladı. Heyecanla beklenen ve ilk bölümleriyle büyük ilgi gören Hakan: Muhafız (The Protector) dizisi IMDb'de 9.3 puan aldı.

İlk Türk Netflix dizisi olan Hakan: Muhafız (The Protector) İstanbul’u korumak zorunda olan bir kahramanın fantastik hikayesini anlatıyor. Dizinin 1. sezonu 14 Aralık Cuma Netlix’te yayınlandı. 45 dakikalık 10 bölümden oluşan Hakan:Muhafız dizisinin ilk sezonu büyük ilgi gördü, sosyal medyada da en fazla konuşulan konulardan oldu.

IMDB’ye yüksek giriş yaptı

Hakan: Muhafız (The Protector) IMDb’ye de 9.3 gibi yüksek bir puanla giriş yaptı.

Dizinin konusu nedir?

Dizide sıradan ve genç Hakan’ın tarihte kendisine verilmiş gizli bir görevle İstanbul’u korumak zorunda olduğunu öğrenmesi ve yaşantısının bir anda altüst olarak epik bir maceraya adım atması konu alınıyor. Geçmişle geleceğin, doğuyla batının buluştuğu 15 milyonluk İstanbul’da Hakan aslında hikayenin başında Kapalıçarşı’daki bir esnaftan farksız herhangi bir genç. Oysaki çok kısa zamanda doğduğu ve büyüdüğü şehrin gizemli güçlerin tehdidi altında olduğunu öğrenmesiyle onu çok başka bir dünya bekliyor olacak! Hakan kendisi için çizilmiş kaderine nasıl tepki verecek, kendisi ondan beklenen son muhafız olabilecek mi?