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Bilim / Teknoloji

Netflix, uzun süredir beklenen özelliğini devreye sokuyor

14 Temmuz 2020 18:58

Netflix'in denemesini başlattığını daha önce duyurduğu "rastgele oynat" özelliği bazı kullancıların hesaplarında gözükmeye başladı. 

Film, dizi ve belgesel izleme platformu Netflix uzun zamandır istenen "rastgele oynat" seçeneğini devreye sokuyor.

Özellik karasız izleyicilere daha sonra izleyecekleri dizi ya da filmleri seçmede yardımcı olması için tasarlanan bu özelliğin denenmeye başlandığı aylar önce duyurulmuştu.

Andoid Police adlı sektörel haber sitesi platformun, mevcut "bilgi" tuşunun olduğu bölüme 3 tuşlu bir menü getirecek özelliği denediğini aktarmıştı. Bir diğer önemli yenilikse izlenmeye devam edilecek dizileri düzenlemeye yarayan "Sıradan Kaldır" seçeneğinin eklenmesiydi.

Independent'ın haberine göre daha önce rastgele oynat özelliğinin sadece televizyon dizileri için geçerli olacağı belirtiliyordu. Twitter ve Reddit'teki Netflix kullanıcılarıysa şimdi özelliğin dizilerin yanı sıra filmler içinde geçerli şekilde gözüktüğünü söylüyor. 

Ancak rastgele oynat özelliği şu anda sadece Samsung ve Amazon'un Fire TV'lerini kullanan belirli Netflix kullanıcıları için geçerli olacak.

Apple TV ya da Amazon Firestick kulanan Netflix abonelerinde özellik henüz gözükmüyor.

 

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