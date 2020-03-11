Netflix Türkiye yapımı yeni projelerini açıkladı

Netflix dün düzenlediği etkinlikle Türkiye yapımı yeni dizi ve filmlerini duyurdu. Etkinlikte önümüzdeki dönemde Türkiye dâhil 190 ülkede yayına girecek Türkiye yapımı yeni orijinal yapımlarından ilk detaylar da paylaşıldı.

Netflix Türkiye Orijinal İçerik Direktörü Pelin Diştaş, Türkiye’nin zengin tarihi ve kültürel mirası sayesinde henüz anlatılmamış birçok hikâyeye ev sahipliği yaptığının belirterek, Türkiye’de daha fazla orijinal içeriğe yatırım yapmaya ve yaratıcı sektörümüz için global bir platform sağlamaya devam etmek istediklerini söyledi.

Türkiye yapımı yeni projeler

Şimdiki Aklım Olsaydı

Ay Yapım tarafından üretilen, yaratıcılığını Ece Yörenç‘in yaptığı, yönetmenliğini Umut Aral ile birlikte Çağan Irmak‘ın üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Özge Özpirinçci (Reyhan), Birkan Sokullu (Nadir), Burak Yamantürk (Cihan), Elifcan Ongurlar (Ayşe), Ahmet Rıfat Şungar (Cem), Ümit Erdil (Ateş), Feyyaz Yiğit (Hızır), Mustafa Avkıran (Sattas), Filiz Taçbaş (Nihal) ve Selçuk Borak (Fahrettin) yer alıyor.

Fatma

Başak Abacıgil tarafından hayata geçirilen Fatma, Özgür Önürme tarafından kaleme alındı.

Sıcak Kafa

Afşin Kum’un kitabından uyarlanan Sıcak Kafa, dil ve konuşma yoluyla, zihinden zihne bulaşan bir delilik salgınının alt üst ettiği bir dünyayı anlatıyor.

Yarına Tek Bilet

Türkiye’den çıkan ilk Netflix orijinal filmi olan Yarına Tek Bilet, Dilan Çiçek Deniz ve Metin Akdülger’in başrolünde, OG Medya’nın yapımcılığında ekrana gelecek.



Film, Ankara’dan İzmir’e doğru bir yolculuk sırasında birbirine rastlayan iki yabancının hikâyesini konu alıyor. Yarına Tek Bilet, tüm dünyayla aynı anda 19 Haziran 2020’de Netflix’te yayına girecek.

Exatlon Challenge

Acun Medya’nın format sahibi olduğu ve yayınlanmaya başladığı spor ve reality’yi bir arada sunan Exatlon, yeni versiyonuyla izleyicisiyle buluşacak. Yarışma Türkiye’de 3 Temmuz’da yayına girecek.

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