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Netflix Türkiye: Cuties/Minnoşlar filminin yayın tarihini erteledik

Dizi Netflix Türkiye kataloğundan da çıkarıldı

07 Eylül 2020 18:42

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)'nun yaptırım kararını tebliği etmesinin ardından 'Minnoşlar' dizisi, Netflix Türkiye kataloğundan kaldırıldı. Dizinin yayın tarihi de ertelendi.

Dizinin yayın tarihinin ertelediği bilgisi Netflix Türkiye'den geldi. 

Açıklamada “RTÜK’ün Cuties/Minnoşlar filmine yönelik taleplerini değerlendirdiğimiz bu süreçte, filmin Türkiye’deki yayın tarihini erteleme kararı aldık” denildi. 

RTÜK, “Yayın hizmetleri çocuklara, güçsüzlere ve engellilere karşı istismar içeremez ve şiddeti teşvik edemez” hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle 'Minnoşlar' filmine yönelik yaptırım kararı almıştı.

TIKLAYIN | RTÜK'ten Netflix'e yaptırım kararı

 

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