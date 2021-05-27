Netflix, Tolstoy'un romanı Anna Karenina'yı uyarlıyor

Netflix, Lev Tolstoy'un ikonik romanı Anna Karenina'yı, ilk Rus orijinal drama dizisi olarak çağdaş bir versiyonla uyarlıyor. "Anna K" adlı dizinin yapımcılığını Moskova merkezli 1-2-3 Prodüksiyon gerçekleştirecek ve başrolde Svetlana Khodchenkova yer alacak. Khodchenkova, Tinker Tailor Soldier Spy ve The Wolverine gibi filmlerde yer almıştı.

Proje, modern Rusya'da geçen edebi klasiğin cesur bir yeniden anlatımı olarak tanımlanıyor. Film, bir alüminyum imparatorluğunun atılgan varisi Vronsky'le hayatını değiştiren bir aşk ilişkisine giren, yakında St. Petersburg valisi olacak eşi Anna Karenina'yı konu alıyor.

Kozmopolit Moskova, tarihi St. Petersburg ve Rusya'nın engebeli kırsalı arasında geçen drama, tutku ve sadakat temalarını irdeliyor. Beyazperde'nin haberine göre Roman Kantor ve Maria Mikulina dizinin yazarları olurken, yönetmen koltuğunda Valeriy Fedorovich, Evgeniy Nikishov, Natasha Merkulova, Aleksey Chupov ve Kantor oturacak. Fedorovich, Nikishov, Sergey Kornikhin ve Kantor yapımcılığı üstleniyor.

Netflix orijinal dizisinin yönetmeni Michael Azzolino "Yetenekli yazarlar, yönetmenler ve yapımcılar ekibi, yaratıcı ve sürükleyici bir dizi hazırladı. Bu çok beğenilen hikayeye yönelik vizyonlarını Rusya'daki ve dünyadaki üyelerimize ulaştırmaktan heyecan duyuyoruz." dedi. 1-2-3 Prodüksiyon'dan Fedorovich şunları ekledi:

"Bu çaba heyecan verici ve zorlayıcı olmanın ötesinde, omurgasını aşka adanmış dünyanın temel edebiyat eserlerinden birine dayandığından, Avustralya'dan Brezilya'ya kadar izleyicilerin kalbine dokunacak."